Overwatch 2 : Un premier week-end double XP organisé

Premier week-end double XP sur Overwatch 2

THIS WEEKEND IS A 2x MATCH XP WEEKEND!



The #Overwatch2 festivities run from Oct 21 at 11am PT thru Oct 24🎉 See you there! pic.twitter.com/fQEc7Gao9Z — Overwatch (@PlayOverwatch) October 20, 2022

Pour faire suite au lancement difficile d', Blizzard avait annoncé plusieurs compensations, dont des week-ends double XP. Aucune date n'avait, jusqu'alors, été donnée, mais le studio vient de dévoiler quand aura lieu le premier week-end : du 21 au 24 octobre.Ainsi,, idéal donc pour progresser dans le Passe de combat, que vous ayez la version premium ou non. Cela permet de débloquer quelques récompenses cosmétiques gratuites, sans jouer plus qu'à l'habitude. Mieux encore,Dans la foulée,. L'occasion pour la communauté de débloquer d'autres récompenses cosmétiques, tout simplement en jouant. D'ailleurs, toujours pour compenser le lancement difficile, tous les joueurs lançant Overwatch 2 à partir du 25 octobre recevront deux skins, dont le skin Légendaire « Cursed Captain » pour le Héros Faucheur.Pour les autres week-ends où l'XP est multipliée par deux, il faudra attendre, étant donné que Blizzard n'a pas encore communiqué, officiellement, de date. Mais un autre pourrait avoir lieu le dernier week-end d'octobre, et le troisième fin novembre.Rappelons queest disponible sur PC, PS4 PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch, en free-to-play. Vous pouvez, en outre, consulter une tier list des meilleurs personnages