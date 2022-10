Overwatch 2 : Comment débloquer tous les personnages ?

Comment débloquer tous les personnages d'Overwatch 2 ?

Genji → 1 partie jouée

→ 1 partie jouée D.Va → 2 parties jouées

→ 2 parties jouées Cassidy → 3 parties jouées

→ 3 parties jouées Ana → 4 parties jouées

→ 4 parties jouées Hanzo → 9 parties jouées (bonus de victoire (voir explication plus bas))

→ 9 parties jouées (bonus de victoire (voir explication plus bas)) Chacal → 12 parties jouées (bonus de victoire)

→ 12 parties jouées (bonus de victoire) Chopper → 15 parties jouées (bonus de victoire)

→ 15 parties jouées (bonus de victoire) Symmetra → 20 parties jouées (bonus de victoire)

→ 20 parties jouées (bonus de victoire) Zenyatta → 25 parties jouées (bonus de victoire)

→ 25 parties jouées (bonus de victoire) Bastion → 30 parties jouées (bonus de victoire)

→ 30 parties jouées (bonus de victoire) Sigma → 40 parties jouées (bonus de victoire)

→ 40 parties jouées (bonus de victoire) Ashe → 50 parties jouées (bonus de victoire)

→ 50 parties jouées (bonus de victoire) Brigitte → 60 parties jouées (bonus de victoire)

→ 60 parties jouées (bonus de victoire) Mei → 70 parties jouées (bonus de victoire)

→ 70 parties jouées (bonus de victoire) Doomfist → 85 parties jouées (bonus de victoire)

→ 85 parties jouées (bonus de victoire) Baptise → 100 parties jouées (bonus de victoire)

→ 100 parties jouées (bonus de victoire) Sombra → 115 parties jouées (bonus de victoire)

→ 115 parties jouées (bonus de victoire) Bouldozer → 130 parties jouées (bonus de victoire)

→ 130 parties jouées (bonus de victoire) Echo → parties jouées (bonus de victoire)

Comment débloquer Sojourn et Reine des Junkers ?

Comment débloquer Kiriko ?

De nombreux joueurs se lancent dans la licence Overwatch pour la première fois avec la sortie de ce deuxième épisode, et il n'est pas forcément très simple de comprendre certaines choses. Si la prise en main du gameplay est facilitée par le tutoriel, le fait de débloquer tel ou tel personnage n'est pas réellement expliqué, à moins de cliquer sur le Héros qui vous intéresse et de lire le défi de déblocage qui est indiqué.De fait, pour que vous ne perdiez pas trop de temps, nous vous donnons toutes les informations surSi vous êtes un ancien joueur d'Overwatch et avez le Passe de combat, alors vous n'avez aucun personnage à débloquer, puisque vous les avez tous en votre possession. Toutefois, si vous êtes un nouveau venu, vous n'avez qu'une petite sélection de Héros jouable, environ la moitié. Les autres vont devoir se débloquer au fil du temps. Pas de panique, vous n'aurez pas à payer pour les obtenir.En fait,, selon un modèle bien précis :Le bonus de victoire permet de compter double une victoire. C'est-à-dire que si vous remportez trois parties, vous avez en réalité six parties jouées pour le déblocage de personnage. Ainsi, si vous êtes un excellent joueur, il ne vous faudra pas 150 parties pour débloquer Echo, mais plutôt 75. D'ailleurs, si vous vous demandez quels sont les Héros qui performent le plus, nous vous proposons une tier list des meilleurs personnages sur Overwatch 2 Pour les nouveaux venus, vous devrez simplement terminer le tutoriel et faire une partie contre l'IA pour les obtenir. Ces deux Héros sont débloqués pour les anciens joueurs.Dans le cas de Kiriko, si vous n'avez pas acheté le passe de combat,. Lorsque cela sera fait, vous obtiendrez alors le dernier Héros d'Overwatch 2. Notez qu'il s'agit d'une récompense gratuite et que vous n'êtes pas obligé de payer pour récupérer Kiriko.