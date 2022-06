Overwatch 2 partage sa roadmap pour la fin de l'année

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ce 16 juin, Blizzard a présenté plus amplement Overwatch 2. Nous avons pu avoir quelques informations, que ce soit sur la monétisation, la présentation de la nouvelle héroïne ou encore le contenu qui sera implanté dans le FPS. Sans surprise, plusieurs choses devant arriver lors du lancement, le 4 octobre, n'ont pas encore été révélées,(qui viendra compléter le duo Sojourn et Reine des Junkers)., qui va durer deux mois.Début décembre,. Ces derniers permettront aux joueurs d'obtenir des récompenses exclusives tout en jouant, comme sur Fortnite ou Apex Legends , par exemple. Pour l'année 2023, les plans n'ont pas encore été partagés en détail, mais nous aurons le droit à diverses choses, comme de nouveaux modes de jeu, des héros et des cartes, évidemment.Enfin, notez que le PvE est prévu pour arriver en 2023, sans que nous ayons davantage de précisions sur la période de lancement. Blizzard reviendra vers nous en temps voulu.Rappelons que la sortie d' Overwatch 2 est prévue pour le 4 octobre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Une bêta fermée est prévue à partir de fin juin , sur PC, PlayStation et Xbox.