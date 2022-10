Overwatch 2 : Le poids du jeu sur PC et consoles

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que les serveurs officiels d'premier du nom ont récemment été fermés,est sur le point de débarquer sur la plupart des plateformes de jeu. D'ailleurs, l'heure exacte de lancement en France a été dévoilée il y a peu de temps. Néanmoins, avant de profiter de ce nouvel opus, les joueurs et les joueuses devront télécharger Overwatch 2.est différent en fonction de la plateforme utilisée.En effet, d'après les informations disponibles sur le site Overwatch , Blizzard a indiqué que sur, Overwatch 2 devrait peser environ. Sur, les joueurs devront, quant à eux, posséderd'espace libre pour télécharger et installer le soft. Dans les deux cas, le poids d'Overwatch 2 n'est pas négligeable, vous en conviendrez certainement. En revanche, sur la page Overwatch 2 : Pack de l'Observatoire du Nintendo eShop, nous pouvons lire « 16354,00 MB » (soit un peu plus de 16 Go), dans l'onglet Détails.Rappelons, d'ailleurs, que pour jouer à Overwatch 2, il est nécessaire de posséder un compte Battle.Net, et ce même si vous jouez sur consoles. De plus, les joueurs devront avoir activé la protection par SMS sur leur compte. Si vous ne savez pas comment effectuer cette manipulation, sachez que nous vous avons concocté un guide à ce sujet Overwatch 2 débarque le 4 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Ce deuxième opus est cross-play et dispose de la fonctionnalité cross-progression.