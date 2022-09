Overwatch 2 est-il cross-play et cross-progression ?

Overwatch 2 est-il cross-play ?

Overwatch 2 propose-t-il la fonctionnalité cross-progression ?

Même si le PvE arrive avec un peu de retard, le PvP est bien disponible au lancement officiel d'D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se posent la question suivante :Avant toute chose, sachez que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter ensemble d'un titre. À titre d'exemple,propose cette fonctionnalité, comme beaucoup d'autres titres.Pour en revenir àet à la question du, remarquons que. Ainsi, les joueurs et les joueuses PlayStation (PS5/PS4) ou bien Xbox (Xbox One/Xbox Series) pourront former une équipe avec des personnes sévissant sur PC ou bien Nintendo Switch, et inversement.La fonctionnalité, ou également appelée « cross-platform », nous permet généralement d'importer nos statistiques, items, skins et autres données d'un jeu, d'une plateforme à une autre. À ce sujet, sachez qu'. De ce fait, si certains joueurs décident de jouer à Overwatch 2 sur PS4 puis de lancer le titre sur PS5, par exemple, ils pourront récupérer leur progression. Pour cela, il faut se connecter avec le même compte Battle.net qu'utilisé précédemment.D'ailleurs, rappelons que selon les dernières informations partagées, notamment dans la FAQ concernant la progression multiplateforme, disponible sur le site officiel , un compte Battle.net est obligatoire pour jouer àRappelons qu'est disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. De nombreuses mises à jour arriveront avec le temps, permettant d'étoffer légèrement son contenu, que ce soit avec de nouveaux Héros ou de nouvelles cartes.