Overwatch 2 : Comment activer la protection par SMS sur son compte Battle.net ?

Activer la protection par SMS sur Battle.net pour jouer à Overwatch 2

Rendez-vous sur le site Blizzard. Si vous effectuez cette manipulation depuis le launcher Battle.net, cliquez sur votre nom en haut à gauche puis sélectionnez « Voir le compte ». Cela ouvrira une page dans votre navigateur.

Connectez-vous à votre compte Battle.net.

Allez dans « Détails du compte ».

Dans la troisième partie, renseignez votre numéro de téléphone, si ce n'est pas déjà fait (ou bien mettez-le à jour, si besoin). Notez que l'indicatif en France est « +33 ».

Après un court instant, vous devriez normalement avoir reçu un code de vérification sur votre téléphone.

Tapez ledit code de vérification dans la case adéquate.

Cliquez ensuite sur « Continuer ».

Vous avez désormais activé la protection par SMS sur votre compte Battle.net.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Afin de jouer à, les joueurs et les joueuses devront nécessairement posséder un compte Battle.net et s'y connecter une fois le jeu lancé. Or, ce n'est pas tout. Comme indiqué par Blizzard sur le site officiel, ces derniers devront impérativement « associer un numéro de téléphone mobile compatible à leur compte Battle.net pour jouer à Overwatch 2 » (programme Matrice défensive). Ainsi, dans cet article, nous vous indiquonsn'est en rien difficile. Pour autant, il convient de respecter certaines étapes. Ainsi, sans plus tarder, voici comment faire :Pour rappel,arrive le 4 octobre 2022 sur la plupart des plateformes de jeu, notamment sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Contrairement à son aîné, ce deuxième opus est free-to-play. Remarquons également qu'Overwatch 2 propose du cross-play et dispose de la fonctionnalité cross-progression.