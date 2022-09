Overwatch 2 : Heure de sortie en France et date du prétéléchargement

Heure de lancement des serveurs d'Overwatch 2 en France

Prétéléchargement d'Overwatch 2

Sortant le 4 octobre 2022, sur la plupart des plateformes de jeu (consoles PlayStation, Xbox mais aussi PC et Nintendo Switch),est attendu par les joueurs et les joueuses, fans de la licence de Blizzard ou nouveaux venus. Certains d'entre eux se demandent, d'ailleurs,, en France, etComme dit précédemment, c'est à la date du 4 octobre 2022 que nous pourrons découvrir. D'après les dernières informations partagées par le studio de développement en charge du titre, et à retrouver sur le site officiel devraient être disponibles à. Ainsi, vous l'aurez compris, il faudra attendre le début de soirée pour découvrir le titre.Rappelons que toutes celles et ceux désirant jouer à Overwatch 2 devront posséder un compte Battle.net et s'y connecter une fois le jeu lancé. Par ailleurs, comme indiqué par Blizzard, il faut également avoir activé la protection par SMS sur son compte Battle.net. Si vous ne savez pas comment effectuer cette manipulation, sachez que nous avons concocté un guide à ce sujet En ce qui concerne le prétéléchargement d'Overwatch 2,. En effet,pourront télécharger en avance la version PC d'Overwatch 2, et ce dès(heure française). Sur, lse rendra disponible(heure française), pour toutes celles et ceux possédant le Pack Observatoire.pour pouvoir télécharger les fichiers du jeu. Effectivement, sur le site officiel, et plus précisément dans l'article concernant le lancement du jeu, le studio de développement indique : « Pour les nouveaux joueurs et joueuses sur console et PC, le téléchargement sera disponible au lancement, le 4 octobre vers 21h (heure de Paris) ». À titre informatif, la version PC d'Overwatch 2 devrait peser environ 50 Go, contre 30 Go sur les consoles.