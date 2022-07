Overwatch 2 : La fin de la bêta tease possiblement un nouveau Héros

THE MESSAGE THAT APPEARED AT THE END OF THE OW2 BETA V2hhdCBkb2VzIHRoZSBmb3ggc2F5pw== IN BASE 64 SAYS "what does the fox say?"



I SEE YOU @PlayOverwatch 👀 pic.twitter.com/j5dHpm2wK1 — Flats (@Flats_OW) July 19, 2022

La deuxième bêta fermée d' Overwatch 2 s'est terminée ce 19 juillet et permettra aux développeurs d'apporter quelques changements, selon les retours, avant la sortie du jeu prévue le 4 octobre prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Mais lors des derniers moments de cette bêta, les joueurs ont pu voir un message dans le chat,En effet, après avoir traduit ces caractères, un utilisateur de Twitter a partagé la phrase cachée, qui n'est autre que « What does the fox say ? », que nous pouvons donc traduire pas « Que dit le renard ? »,Ce n'est pas la première fois qu'un renard est teasé pour le FPS, puisque la bande-annonce de la date de sortie nous a montréÀ moins que cette image (voir ci-dessous) et le message caché n'aient aucun lien entre eux...Dans tous les cas, nous en saurons un peu plus dans les semaines à venir, avant la sortie d'Overwatch 2 , qui se fera en accès anticipé le 4 octobre. Rappelons qu'en plus de Sojourn et Reine des Junkers, un troisième Héros sera implanté, qui pourrait être ce renard. La sortie du PvE se fera, quant à elle, en 2023.