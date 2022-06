Overwatch 2 PvE : Quand sera-t-il disponible ?

Quand sort le PvE sur Overwatch 2 ?

Blizzard a récemment partagé la date de sortie d'Overwatch 2 , et le rendez-vous est donné pour le mois d'octobre. Néanmoins, tout le contenu ne sera pas disponible à cette date, étant donné que le studio a fait le choix de sortir le FPS en accès anticipé, afin que la communauté puisse profiter d'une partie du jeu plus rapidement.Plusieurs choses manqueront donc à l'appel ce 4 octobre, comme, laquelle avait été fortement mise en avant lors de l'officialisation d', en 2019.Sachez que nous n'avons pas encore de date de sortie, mais Blizzard a tout de même communiqué une fenêtre de lancement, lors de la présentation générale de son jeu. Ainsi, le studio a pour objectif deConcernant le contenu, encore une fois, Blizzard a fait le choix deet coopératif. Le studio préfère proposer de nouvelles choses de temps en temps, via les saisons, plutôt que de faire attendre sa communauté plus longtemps et de sortir le tout en une seule fois.La partie PvE proposera une campagne complète, qualifiée de triple A avec une histoire linéaire. Un mode rejouable sera également disponible, dans lequel la communauté pourra faire monter le niveau des Héros et débloquer de nouveaux talents. Toutefois, ce mode restera uniquement du, étant donné que Blizzard estime que ce sera difficile d'apporter ce système en PvP tout en gardant un équilibre.Nous en saurons davantage à propos duces prochains mois, à mesure que nous nous rapprocherons de sa sortie. En attendant, nous vous donnons rendez-vous le 4 octobre, pour découvrir, en free-to-play, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.L'article sera mis à jour au fil du temps, si besoin.