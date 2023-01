Overwatch 2 : L'événement saisonnier « La Bataille pour l'Olympe » arrive

Bataille pour l'Olympe sur Overwatch 2, dates et informations

Après « Féerie Hivernale » , les joueurs et les joueuses d'vont pouvoir découvrir unet à durée limitée. Celui-ci est nommé « La Bataille pour l'Olympe ». Blizzard a, d'ailleurs, récemment partagé de premières informations, ainsi qu'un trailer, à ce sujet.L'événement saisonnier, et ce sur toutes les plateformes de jeu concernées. À durée déterminée, celui-ci prendra fin leDurant ces quelques jours, les joueurs et les joueuses auront l'occasion de s'affronter selon un, sur différentes cartes. D'après les dernières informations partagées par Blizzard, les personnages jouables (7 au total) seront dotés de pouvoirs uniques.En outre, le trailer diffusé pour l'occasion indique que des « récompenses divines » pourront être récupérées pendant l'événement. Mais nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle. Le joueur ou la joueuse qui aura éliminé le plus d'adversaires, au cours d'une partie, aura le droit à sa statue sur Ilios.Pour rappel, après « La Bataille pour l'Olympe », Blizzard a prévu de lancer l'événement « Nouvel an lunaire », qui devrait démarrer le 17 janvier 2023.Overwatch 2 est disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Notre avis sur le jeu est disponible. Si vous débutez sur le titre de Blizzard, sachez que nous avons concocté une tier list des meilleurs personnages