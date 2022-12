Overwatch 2 : L'événement Féerie hivernale 2022 a débuté

Féerie hivernale sur Overwatch 2, date et détails

a, récemment, accueilli un nouvel événement. En lien avec les fêtes de fin d'année, celui-ci est nomméet propose(à durée limitée) ainsi queet se termine. Ainsi, pendant quelques jours, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir, notamment « Congélimination », « Chasse au yéti », « Combat à mort de boules de neige » et « Opération boule de neige », dont voici quelques détails :Évidemment, qui dit nouvel événement dit. En les réalisant, les joueurs obtiendront: des porte-bonheur d'arme, des icônes de profil, des tags et bien d'autres. À ce sujet, notons que toutes les personnes s'étant connectées au jeu entre le 20 décembre et le 4 janvier recevront un porte-bonheur d'arme Couronne festive et l'icône de profil 2023.En outre, dessont prévus du 25 décembre au 4 janvier et permettent de récupérer la célébration Guirlandes D.Va et le modèle légendaire D.Va en traîneau. Sans oublier le fait que, durant cet événement,Overwatch 2 est disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Notre avis sur le jeu est disponible Si vous démarrez sur le titre de Blizzard, sachez que nous avons concocté une tier list des meilleurs personnages