Overwatch 2 : Blizzards travaillerait sur des modes non annoncés

La dernière offre d'emploi sous-entend que des modes non annoncés devraient être intégrés à Overwatch 2, voire Overwatch premier du nom.

Depuis l'annonce d'au début du mois de novembre, très peu d'informations ont été partagées, si ce n'est quelques détails superficiels lors de diverses interviews. Cependant,a publié une nouvelle offre d'emploi sur son site officiel , et celle-ci pourrait donner, qui fera bel et bien office de suite et non de DLC ou extension Ainsi, si l'on regarde attentivement cette annonce, il est indiqué que la ou les personnes devront travailler pour « concevoir et implémenter de nouveaux modes de jeu et d'autres systèmes », suggérant donc qu'. Dans tous les cas, les joueurs feront face à de la nouveauté et de l'innovation, puisque les modes Histoire et Push ont d'ores et déjà été annoncés, et le second intégrera même Overwatch Pour rappel,, mais les rumeurs laissent penser que nous pourrions mettre la main sur Overwatch 2 cette année