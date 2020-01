Overwatch 2 : Une sortie prévue en 2020 ?

Selon les dernières rumeurs, Overwatch 2 pourrait voir le jour plus tôt que prévu, et débarquer d'ici la fin de l'année sur PS4, Xbox One et PC.

