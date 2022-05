Overwatch 2 : Blizzard dévoilera plus d'informations en juin

Notez la date, un évènement Overwatch 2 est prévu le 16 juin !



Nous dévoilerons de nouvelles informations géniales au sujet d’#Overwatch2 le mois prochain ! Restez à l’écoute pour en savoir plus dans les semaines à venir ! pic.twitter.com/OhISMTrYs5 — Overwatch (@OverwatchFR) May 18, 2022

Pour rappel, au début du mois de mai, Blizzard avait annoncé que d'autres phases de bêta arriveraient prochainement. À ce moment précis, le studio n'avait pas donné plus de précisions ni de dates, laissant alors les joueurs et les joueuses sans véritables réponses.Or, de plus amples informations seront révélées lors de. En effet, le studio a récemment rédigé un post à ce sujet-là sur le compte officiel Twitter d'Overwatch. Ils invitent les joueurs et les joueuses à patienter jusqu'au, date à laquelle de nombreuses annonces sur Overwatch 2 devraient être faites.Ce sera ainsi l'occasion pour Blizzard d'apporter plus d'informations et de détails concernant le soft, mais aussi quant aux prochaines phases de bêta prévues pour Overwatch 2. Nous ne savons pas encore si le studio profitera de cet événement pour révéler la date de sortie officielle de ce deuxième opus.Pour rappel, précédemment, nous vous avions concocté un article récapitulatif concernant la refonte de Doomfist et Orisa.Concernant l'arrivée d', nous n'avons aucune date de sortie précise, mais nous devrions l'accueillir en 2022. Le titre devrait se rendre, alors, disponible sur PC, PlayStation et Xbox.