La fille d'Elon Musk ridiculise les prétentions gaming de son père : « Il était Bronze sur Overwatch, c'était une catastrophe »

Les récentes affirmations d'Elon Musk concernant ses prouesses en jeu vidéo viennent d'être sévèrement contestées par sa fille Vivian Jenna Wilson. Invitée sur la chaîne Twitch du streamer Hasan Piker, elle n'a pas mâché ses mots à propos des compétences réelles de son père.
Elon Musk n'a jamais caché son goût prononcé pour les jeux vidéo, affirmant notamment avoir atteint des niveaux très élevés sur des jeux populaires comme Diablo 4
ou encore Path of Exile 2
. Pourtant, ces déclarations viennent de subir un sérieux revers, après que Musk ait récemment admis avoir payé des joueurs pour améliorer artificiellement ses résultats. Une révélation qui a permis à sa fille de livrer un portrait sans concession du milliardaire en tant que joueur
.
« Il était Bronze, et franchement mauvais »
Lors de cette intervention diffusée le 29 mars sur Twitch, Vivian Jenna Wilson a révélé qu'à l'époque où elle jouait à Overwatch
avec son père, Elon Musk se trouvait dans l'un des rangs les plus bas possibles du jeu : Bronze
. Elle-même, à l'âge de 12 ans, était déjà mieux classée.
Quand j'avais 12 ans, il était Bronze sur Overwatch, alors que moi et mon frère jumeau étions mieux classés. Il insistait pour jouer avec nous, probablement pour qu'on le porte. J'étais une Hanzo Silver très moyenne, mais lui était un Torbjörn Bronze, vraiment horrible. Il était catastrophique.
À titre indicatif, le rang Bronze représente le bas du classement compétitif d'Overwatch, regroupant les 5 à 10 % des joueurs les moins performants
.
Les prétentions gaming d'Elon Musk sévèrement jugées
La fille du milliardaire poursuit en critiquant vivement les récentes déclarations de Musk à propos de ses exploits dans d'autres jeux populaires, affirmant ne pas croire à ses performances revendiquées dans les jeux d'action-RPG :
Non, je ne crois absolument pas à ses histoires de pro gamer sur Path of Exile. Il ne l'est clairement pas. C'est ridicule. Pourquoi prétendre être un gamer alors que ce n'est pas le cas ?
Pour elle, le comportement d'Elon Musk frôle l'absurde, le milliardaire ayant lui-même avoué avoir recours à des boosters rémunérés pour obtenir un classement artificiellement élevé sur des jeux à succès.
Une polémique symptomatique d'un malaise familial plus profond
Ces déclarations viennent en réalité s'inscrire dans une longue série de conflits personnels et politiques entre Musk et sa fille Vivian, ouvertement opposée aux positions conservatrices de son père, notamment sur les questions liées aux personnes transgenres. Musk avait ainsi publiquement qualifié sa fille transgenre de « morte, tuée par le virus woke
», tout en continuant à l'appeler par son prénom de naissance.
Vivian Jenna Wilson avait, quant à elle, décrit son père comme étant froid, narcissique, et particulièrement dur vis-à-vis de sa féminité, l'incitant régulièrement à adopter une apparence plus masculine.
Elon Musk, gaming et provocations : un cocktail devenu habituel
Ces révélations mettent ainsi en lumière une nouvelle facette de la personnalité publique controversée d'Elon Musk, qui multiplie depuis quelque temps les sorties médiatiques liées aux jeux vidéo, quitte à provoquer ou susciter les critiques.
Cette dernière intervention semble confirmer que ses prétentions gaming n'étaient qu'une tentative supplémentaire d'occuper l'espace médiatique, alors que son attention est désormais tournée vers ses projets politiques et technologiques, mais aussi vers des échanges provocateurs avec des personnalités comme Hasan Piker, qu'il a récemment accusé de « fraude » suite à un live sponsorisé sur Assassin's Creed Shadows
.
Dans tous les cas, Vivian Jenna Wilson vient de porter un coup sérieux à la crédibilité gaming de son père, et la communauté ne manquera probablement pas de s'en souvenir.
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