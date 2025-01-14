Path of Exile 2 : Elon Musk serait moins bon que ce qu'il avance

Habitué aux hack 'n' slash, Elon Musk avait démontré tout son talent sur Diablo IV, piquant la curiosité de la communauté. Mais sur Path of Exile 2, son talent serait remis en question.
Disponible depuis le 6 décembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, Path of Exile 2
propose aux amateurs d'exploration et de combats nerveux une épopée dans les traces du titan du genre : Diablo. En novembre 2024, le 4e opus de la franchise de Blizzard était sous le feu des projecteurs grâce à un joueur inattendu : Elon Musk.
Il avait déclaré à l'époque figurer dans le Top 20 des meilleurs joueurs de Diablo IV
, même s'il s'agit en réalité de son classement en Fosse 150. Cependant, le président de Tesla Motors et de X/Twitter a souhaité montrer son talent sur Path of Exile 2.
Plus précisément, il a voulu tester sa capacité à résister au mode Hardcore du jeu. Le média PC Gamer s'est donc penché sur la progression de la célébrité. Or, celle-ci ne serait pas si impressionnante qu'annoncée.
Des preuves mettant en doute la progression du personnage d'Elon Musk dans Path of Exile 2
Les journalistes de PC Gamer
ont observé les sessions de stream d'Elon Musk sur Path of Exile 2
. Les images montrent le milliardaire jouant en mode Hardcore et possédant un personnage de niveau 95 au 7 janvier 2025
. Sachant que toute mort en mode Hardcore provoque la suppression du personnage et de la progression, un tel niveau laisse supposer qu'Elon Musk est un joueur très talentueux.
Toutefois, une publication partagée sur Reddit le 8 janvier retrace le parcours du joueur sur le mode Hardcore de Path of Exile 2. Elle indique qu'au 8 janvier, le milliardaire aurait deux personnages hardcore dans le Top 60. Mais en regardant ses sessions de jeu, Elon Musk n'utiliserait aucune des compétences basiques recommandées pour se lancer dans ce mode de jeu
. En seulement 10 secondes de jeu, il se serait retrouvé à court de mana, réduisant à la fois ses dégâts mais également ses chances de survie et d'optimisation.
Documenting the Saga of "Elon Musk's" Account
byu/InstructionOk1175 inPathOfExile2
Un peu plus loin, un autre commentaire mentionne qu'il aurait des difficultés à gérer les cartes.
Or, un joueur de niveau 95 possède assez d'expérience pour régler ce détail en quelques secondes. Un autre détail troublant est la présence de l'onglet « Elon's Map »
, qui a fortement intrigué les plus observateurs. Enfin, il s'est montré assez lent en ramassant les objets tombés au sol, négligeant au passage certains éléments précieux
et indispensables à sa classe.
Face à tant d'éléments contradictoires, il est difficile de savoir si Elon Musk est bien un expert du mode Hardcore ou si une autre personne fait progresser son compte pour lui. Il ne reste plus qu'à surveiller les prochaines sessions de jeu du milliardaire et à voir s'il survivra à ce mode de jeu pensé pour mettre les compétences à l'épreuve.
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