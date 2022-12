BlizzCon : Blizzard annonce le retour du salon pour 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après plusieurs annulations, en 2020 et 2021, bien qu'une édition en ligne ait eu lieu, et aucun événement d'organisé en 2022, les amateurs des productions de Blizzard n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, en termes de show. Quelques annonces croustillantes ont tout de même eu lieu, notamment lors de l'E3 2022 et les Game Awards de la même année, mais noyées dans la flopée d'informations de développeurs en tout genre.Bonne nouvelle :, quatre ans après la dernière édition « normale », très probablement en physique, bien que nous n'ayons aucun détail pour le moment.pour faire le point sur l'année écoulée et les choses qui arriveront en 2023. Mike Ybarra, président d'Activision Blizzard a affirmé que « oui, la BlizzCon revient ».Ce dernier nous promet d'ailleurs de plus amples détails au début de l'année prochaine,. Il se peut que Blizzard opte encore une fois pour le premier trimestre, comme il l'avait fait en 2021 (19-20 février).En fonction de quand la BlizzCon a lieu, , dont la date de sortie est prévue pour le mois de juin , ou sur son contenu post-lancement, si le hack 'n' slash est déjà disponible, mais aussi la présentation d'une nouvelle saison d' Overwatch 2 . Du contenu pour World of Warcraft , qui vient d'accueillir l'extension Dragonflight, pourrait également être présenté, tout comme un potentiel nouveau projet. Rappelons que le studio travaille sur un jeu de survie en monde ouvert , qui pourrait profiter de cette occasion pour se montrer.