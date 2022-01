Blizzard développe un jeu de survie, dans un nouvel univers

Un jeu de survie en développement chez Blizzard

Blizzard n'est pas connu pour proposer de nouvelles licences chaque année, c'est pourquoi cette annonce peut paraître inattendue. Le studio, qui passera sous le pavillon de Microsoft en 2023 à la suite du rachat d'Activision Blizzard, a publié un court message sur son site officiel, ayant pour objectif d'annoncer son ambitieux projet.Les informations sont bien évidemment minces, mais nous savons que le studio va créer « un tout nouveau jeu de survie », dans un « tout nouvel univers » lequel sera « rempli de héros que nous n'avons pas encore rencontrés, d'histoires qui n'ont pas encore été racontées et d'aventures qui n'ont pas encore été vécues ». Un projet qui semble donc intéressant sur le papier, bien que très mystérieux.Il va cependant falloir avant d'en apprendre un peu plus, et notamment de voir des images, même si une a déjà été partagée, puisque le projet n'en est qu'à ses balbutiements. Blizzard n'en est, en effet, qu'à la phase de recrutement. Nous pourrions avoir un nom et plus de détails dans quelques mois. En attendant,, sans plus de précision pour le moment.Rappelons que Blizzard travaille également sur Overwatch 2 , qui est très discret, mais aussi le très attendu Diablo IV