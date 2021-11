Blizzard : L'action du studio chute après l'annonce des retards d'Overwatch 2 et Diablo 4

Activision Blizzard stock down 10% after hours.



Most likely due to OW2 and D4 delays + Jen Oneal leaving Blizzard. pic.twitter.com/tTRQvUnl5I — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 2, 2021

Décidément, ce n'est absolument pas une bonne période pour. Après les attaques en justice pour harcèlements sexuels et discriminations, le studio tente tant bien que mal de se racheter une image auprès de sa communauté avec plusieurs changements au sein de ses jeux . Par ailleurs, il avait également annoncé vouloir se concentrer davantage sur ses projets à venir, mais cela prendra bien plus de temps que prévu.Nous avons en effet malheureusement appris que les sorties d'Overwatch 2 et Diablo 4 étaient reportées , même si les dates de parution n'avaient pas encore été dévoilées officiellement., comme le révèleSelon ses différentes publications,. Cela signifie que l'action de Blizzard se situera quasiment au niveau de ce que la société a connu en mai 2020 en commençant le mois à 64,17 USD.À l'heure actuelle, il est difficile de savoir si le chiffre va continuer de baisser drastiquement, et le mieux à faire pour Blizzard serait peut-être de dévoiler quelques informations frappantes sur Overwatch 2 et Diablo 4 , de façon à « réparer » le mal qui a été fait.