Outbound multijoueur : Comment y jouer avec des amis ?

Nous vous expliquons comment jouer avec des amis sur Outbound, et donc profiter de sa dimension multijoueur.

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu cosy et de survie de Square Glade Games, Outbound, dispose d'une dimension multijoueur, permettant de jouer jusqu'à 4 en coopération en ligne. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire pour inviter ou rejoindre des amis afin de jouer à Outbound à plusieurs.

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Dans ce qui suit, nous vous indiquons, pas à pas, comment jouer avec des amis sur Outbound, et donc comment profiter de cette aventure en multijoueur.

Comment jouer avec des amis sur Outbound ?

Un prérequis à respecter pour accéder au multijoueur d'Outbound

Tout d'abord, sachez que pour jouer à Outbound avec des amis, vous devez absolument terminer le tutoriel. Cela exige notamment d'avoir réparé la barrière, qui vous bloque la route et donc l'accès à la toute première région. Rassurez-vous, cela ne devrait vous prendre que quelques minutes, étant donné qu'il suffit d'effectuer qu'une petite poignée d'actions. Si vous avez passé le didacticiel du titre, vous pouvez, dès lors, inviter ou bien rejoindre des amis sur Outbound.

Inviter et rejoindre des amis sur Outbound

Pour jouer en multijoueur à Outbound, l'un des joueurs doit être désigné comme l'hôte de la session. Les autres sont, dès lors, considérés comme des invités. L'hôte de la session multijoueur doit, par la suite, effectuer la manipulation suivante pour inviter ses amis à le rejoindre :

Lancez Outbound et chargez une partie (une avec le tutoriel terminé).

Ouvrez le menu en jeu.

Cliquez sur l'onglet lié au Multijoueur (le dernier onglet avec l'icône représentant deux personnages).

Deux options s'offrent alors à vous, en fonction de votre plateforme : Générer un code à partager à ses amis ou bien héberger une session multijoueur. Si vous pouvez héberger une session multijoueur, cliquez sur le bouton et invitez vos amis à vous rejoindre. Les joueurs invités n'ont plus qu'à accepter votre demande pour rejoindre votre session. Si vous disposez d'un code, envoyez-le à vos amis (vous pouvez le copier/coller, normalement). Ces derniers doivent rentrer le code après avoir sélectionné « Join Friend » depuis le menu principal du jeu.







À propos de l'aspect multijoueur d'Outbound, sachez que toutes les personnes partagent un seul et même van au cours d'une session à plusieurs. Soulignons également que la progression est liée à l'hôte, seulement. De ce fait, les joueurs invités ne pourront pas reprendre leur aventure au même endroit que sur la session multijoueur, en cas de partie en solo.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound est disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC, et ce, depuis le mois de mai 2026. Le titre de Square Glade Games figure également dans le catalogue du Game Pass.