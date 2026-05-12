Nous vous expliquons, pas à pas, comment adopter et avoir un chien sur Outbound.

Sur le jeu cosy et de survie de Square Glade Games, Outbound, les joueurs et les joueuses peuvent tout à fait adopter un chien, afin d'avoir un familier les accompagnant durant leur périple. Toutefois, cela n'est pas possible dans les premières minutes de jeu et il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment avoir un chien sur Outbound.

Comment avoir un chien sur Outbound ?

Adopter un chien sur Outbound

Afin d'avoir un chien sur Outbound, il convient d'avoir quelques heures de jeu à son actif. En effet, adopter un compagnon canin n'est possible qu'après avoir quitté la première région, et ainsi avoir rejoint la deuxième, soit la Côte. Si tel est le cas, sortez du tunnel, avancez un peu et arrêtez-vous à la première tour de transmission, positionnée à droite de la route. Sortez de votre véhicule et arpentez le sentier sur votre droite pour apercevoir un bâtiment (emplacement sur l'image ci-dessous).

Ce bâtiment est nommé « Paws & Whiskers Lodge ». Entrez dans la bâtisse pour récupérer plusieurs ressources, dont une friandise pour chiens. Par la suite, entrez dans le petit enclos, où vous verrez divers chiens (4 au total), arborant différentes couleurs. Choisissez-en un et approchez-vous de lui. Interagissez avec pour l'adopter et en faire votre compagnon. Il vous faut désormais lui donner un nom (celui-ci ne peut être changé, par la suite). Une fois que cela est fait, vous avez réussi à adopter un chien sur Outbound.





Quelle est l'utilité d'un chien sur Outbound ?

Sur Outbound, avoir un chien est relativement intéressant. Une fois que vous en avez adopté un, vous vous rendrez compte que votre chien possède désormais une sacoche, possédant 10 emplacements de stockage. Vous pouvez donc y entreposer des items, si votre inventaire est plein. Vous pouvez également donner des ordres à votre chien, mais aussi le caresser. Soulignons également qu'Outbound propose une station de recherche liée à votre compagnon canin, ce qui permet de débloquer des améliorations pour la sacoche ou bien de nouveaux ordres.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound est disponible sur PC et Xbox Series depuis le 11 mai 2026, et sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PS5 depuis le 14 mai de cette année.