Outbound : Des détails sur les nouveautés à venir

Square Glade Games a, récemment, partagé une roadmap, apportant des informations sur les nouveautés prochainement introduites sur Outbound.

C'est au cours du mois de mai 2026 que Square Glade Games a sorti son jeu cosy et de survie, Outbound. Les développeurs entendent bien suivre leur titre dans les mois à venir. D'ailleurs, Square Glade Games a dévoilé une première roadmap pour Outbound, qui détaille les nouveaux contenus devant arriver cette année.

Une première roadmap riche pour Outbound

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Square Glade Games a détaillé les nouveautés à venir sur Outbound via une roadmap. Ainsi, les développeurs se concentrent actuellement sur des améliorations de qualité de vie et vont, notamment, apporter des modifications à propos de l'apparition des matériaux. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à des changements pour l'interface utilisateur.

Au cours de cet été 2026, Square Glade Games a prévu d'implanter des poissons, des aquariums décoratifs et des cannes à pêche, qui pourront être améliorées, sur Outbound. Par la suite, et plus précisément à l'automne, les développeurs introduiront davantage d'animaux sauvages en liberté. À l'hiver 2026, le studio de développement déploiera une mise à jour ajoutant des PNJ, des dialogues, du lore, mais aussi des tâches à accomplir pour les personnages.

Hello travellers! 🚐

From the whole team: Thank you! We've read your feedback, and we're committed to seeing Outbound flourish with more content and features. We're just getting started! ^^

Here is the current roadmap for Outbound 2026: https://t.co/8aoC5OlxJJ pic.twitter.com/06AWcUDJfP — Outbound 🚐 OUT NOW! (@OutboundTheGame) May 15, 2026

Square Glade Games écoute la communauté

Dans ladite publication sur Twitter/X, Square Glade Games remercie la communauté et précise avoir pris en compte les retours des joueurs et des joueuses : « De la part de toute l'équipe : merci ! Nous avons pris bonne note de vos commentaires et nous nous engageons à faire prospérer Outbound en y ajoutant davantage de contenu et de fonctionnalités. Ce n'est que le début ». D'ailleurs, après la mise à jour devant arriver au cours de cet hiver, Square Glade Games proposera de plus amples nouveautés et/ou changements basés sur les retours des joueurs.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.