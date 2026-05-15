Outbound : Des détails sur les nouveautés à venir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 mai 2026 à 17h51
Square Glade Games a, récemment, partagé une roadmap, apportant des informations sur les nouveautés prochainement introduites sur Outbound.
Outbound : Des détails sur les nouveautés à venir

C'est au cours du mois de mai 2026 que Square Glade Games a sorti son jeu cosy et de survie, Outbound. Les développeurs entendent bien suivre leur titre dans les mois à venir. D'ailleurs, Square Glade Games a dévoilé une première roadmap pour Outbound, qui détaille les nouveaux contenus devant arriver cette année.

Une première roadmap riche pour Outbound

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Square Glade Games a détaillé les nouveautés à venir sur Outbound via une roadmap. Ainsi, les développeurs se concentrent actuellement sur des améliorations de qualité de vie et vont, notamment, apporter des modifications à propos de l'apparition des matériaux. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à des changements pour l'interface utilisateur.

Au cours de cet été 2026, Square Glade Games a prévu d'implanter des poissons, des aquariums décoratifs et des cannes à pêche, qui pourront être améliorées, sur Outbound. Par la suite, et plus précisément à l'automne, les développeurs introduiront davantage d'animaux sauvages en liberté. À l'hiver 2026, le studio de développement déploiera une mise à jour ajoutant des PNJ, des dialogues, du lore, mais aussi des tâches à accomplir pour les personnages.

Square Glade Games écoute la communauté

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Dans ladite publication sur Twitter/X, Square Glade Games remercie la communauté et précise avoir pris en compte les retours des joueurs et des joueuses : « De la part de toute l'équipe : merci ! Nous avons pris bonne note de vos commentaires et nous nous engageons à faire prospérer Outbound en y ajoutant davantage de contenu et de fonctionnalités. Ce n'est que le début ». D'ailleurs, après la mise à jour devant arriver au cours de cet hiver, Square Glade Games proposera de plus amples nouveautés et/ou changements basés sur les retours des joueurs.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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