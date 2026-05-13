Outbound : Comment changer la couleur de son van ?

Nous vous expliquons comment modifier l'apparence, et plus précisément, la couleur de votre van sur Outbound, une fois en jeu.

Avant même de plonger dans une partie sur Outbound, les joueurs et les joueuses doivent créer leur personnage, mais aussi customiser leur van en optant pour des couleurs et une plaque d'immatriculation. Cependant, au bout de quelques heures de jeu, il se peut que vous désiriez modifier l'apparence de votre camping-car, car celle-ci ne vous convient plus. Cela est, fort heureusement, tout à fait possible sur le titre de Square Glade Games.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment changer la couleur, et donc l'apparence, du van sur Outbound, et ce, une fois en jeu.

Comment changer la couleur de son van sur Outbound ?

Afin de repeindre, et donc changer la couleur de son van, sur Outbound, il convient de se rendre à une structure bien précise : la station de peinture. La majorité des grandes régions dispose de plusieurs stations de peinture, qui sont disséminées aux quatre coins dudit biome. Soulignons que ces structures sont indiquées sur votre carte, via une petite icône blanche, une fois que vous avez exploré les zones et que vous êtes passés près de l'une de ces stations.

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Ainsi, si vous souhaitez changer la couleur de votre van sur Outbound, allez à une station de peinture et garez votre camping-car dans le rectangle apparaissant au sol. Sortez, ensuite, de votre véhicule pour interagir avec le module lié à la station de peinture. Vous pouvez, dès lors, modifier les deux couleurs de votre van (principale et secondaire).





Évidemment, cette action n'est pas gratuite et requiert d'avoir une ressource bien particulière. Pour changer l'apparence de son camping-car sur Outbound, et plus précisément ses couleurs, il convient d'avoir de la peinture dans son inventaire. Pour cela, il est nécessaire d'avoir débloqué le poste de travail mortier & pilon (plan de fabrication à récupérer à une tour de transmission en échange d'un bon de téléchargement) et l'avoir installé dans son van. Si tel est le cas, vous pouvez transformer des fleurs et pétales en peintures, en interagissant avec ledit poste de travail.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound est disponible sur PC et Xbox Series depuis le 11 mai 2026, et sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ainsi que sur PS5 depuis le 14 mai de cette même année.