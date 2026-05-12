Outbound : Combien de régions sont disponibles ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mai 2026 à 11h30
Si vous vous questionnez à propos du nombre de régions disponibles sur Outbound, sachez que nous vous partageons la réponse.
Outbound : Combien de régions sont disponibles ?

Le jeu cosy et de survie de Square Glade Games, Outbound, demande aux joueurs et aux joueuses d'explorer diverses grandes régions, qui deviennent accessibles après avoir accompli certains objectifs. Il se peut, d'ailleurs, que vous vous interrogiez à ce sujet. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons combien de régions sont disponibles sur Outbound, afin de vous aider à y voir plus clair concernant votre progression sur le jeu.

Combien de régions sont disponibles sur Outbound ?

outbound-visuel-environnement

Connaître le nombre de régions disponibles sur Outbound est une information relativement intéressante. En effet, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'aventure et, de ce fait, ce qu'il reste potentiellement à découvrir. De ce fait, la communauté se pose cette question pour le titre de Square Glade Games.

En ce qui concerne la nouvelle production vidéoludique dudit studio de développement, sachez qu'Outbound propose 4 grandes régions, au total. Ces zones, qui disposent chacune de leur propre ADN environnemental et ambiance, sont composées de sous-biomes divers. Chaque région dispose de son lot de lieux-dits, de terminaux à activer pour récupérer des plans de fabrication, mais aussi de collectibles (feux de camp, gnomes, cairns).

  • Nombre de régions disponibles sur Outbound → 4
    • Forêt
    • Côte
    • Canyon
    • Montagnes

À ce propos, soulignons qu'un trophée/succès est disponible pour chaque région d'Outbound. Toutefois, il est difficile d'estimer combien d'heures vous allez passer au sein de chacune d'entre elles, étant donné que le titre vous invite à explorer les lieux et surtout à collecter de nombreuses ressources. De ce fait, il se peut que vous passiez beaucoup de temps dans une région d'Outbound, et un peu moins dans la suivante.

À lire également

Durée de vie Outbound : Combien d'heures pour le terminer ?

Durée de vie Outbound : Combien d'heures pour le terminer ?

Pour conclure, rappelons qu'Outbound est sorti le 11 mai 2026 sur PC et Xbox Series. Les versions Nintendo Switch (Switch 1 et 2) ainsi que PS5 sont prévues pour le 14 mai 2026.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Outbound : MàJ 1.1, avec de grosses nouveautés liées à la pêche, patch notes et détails
Outbound 23 juin 2026

Outbound : MàJ 1.1, avec de grosses nouveautés liées à la pêche, patch notes et détails

Square Glade Games a, récemment, déployé une importante mise à jour, apportant des nouveautés, sur Outbound.
Outbound : Des détails sur les nouveautés à venir
Outbound 15 mai 2026

Outbound : Des détails sur les nouveautés à venir

Square Glade Games a, récemment, partagé une roadmap, apportant des informations sur les nouveautés prochainement introduites sur Outbound.
Outbound : Fibre, où et comment en obtenir ?
Outbound 15 mai 2026

Outbound : Fibre, où et comment en obtenir ?

Nous vous indiquons où et comment trouver de la fibre sur Outbound, le jeu cosy et de survie de Square Glade Games.

commentaire (0)