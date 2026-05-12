Outbound : Combien de régions sont disponibles ?

Si vous vous questionnez à propos du nombre de régions disponibles sur Outbound, sachez que nous vous partageons la réponse.

Le jeu cosy et de survie de Square Glade Games, Outbound, demande aux joueurs et aux joueuses d'explorer diverses grandes régions, qui deviennent accessibles après avoir accompli certains objectifs. Il se peut, d'ailleurs, que vous vous interrogiez à ce sujet. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons combien de régions sont disponibles sur Outbound, afin de vous aider à y voir plus clair concernant votre progression sur le jeu.

Combien de régions sont disponibles sur Outbound ?

Connaître le nombre de régions disponibles sur Outbound est une information relativement intéressante. En effet, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'aventure et, de ce fait, ce qu'il reste potentiellement à découvrir. De ce fait, la communauté se pose cette question pour le titre de Square Glade Games.

En ce qui concerne la nouvelle production vidéoludique dudit studio de développement, sachez qu'Outbound propose 4 grandes régions, au total. Ces zones, qui disposent chacune de leur propre ADN environnemental et ambiance, sont composées de sous-biomes divers. Chaque région dispose de son lot de lieux-dits, de terminaux à activer pour récupérer des plans de fabrication, mais aussi de collectibles (feux de camp, gnomes, cairns).

Nombre de régions disponibles sur Outbound → 4 Forêt Côte Canyon Montagnes

→ 4

À ce propos, soulignons qu'un trophée/succès est disponible pour chaque région d'Outbound. Toutefois, il est difficile d'estimer combien d'heures vous allez passer au sein de chacune d'entre elles, étant donné que le titre vous invite à explorer les lieux et surtout à collecter de nombreuses ressources. De ce fait, il se peut que vous passiez beaucoup de temps dans une région d'Outbound, et un peu moins dans la suivante.

Pour conclure, rappelons qu'Outbound est sorti le 11 mai 2026 sur PC et Xbox Series. Les versions Nintendo Switch (Switch 1 et 2) ainsi que PS5 sont prévues pour le 14 mai 2026.