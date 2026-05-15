Outbound : Fibre, où et comment en obtenir ?

Nous vous indiquons où et comment trouver de la fibre sur Outbound, le jeu cosy et de survie de Square Glade Games.

Tout au long de leur périple sur Outbound, les joueurs et les joueuses devront collecter de nombreuses ressources, pouvant être transformées et surtout demandées pour fabriquer tel ou tel élément, afin de progresser. En plus du bois ou de la ferraille, la communauté devra, notamment au début de l'aventure, récupérer de la fibre, et ce, en plus ou moins grande quantité. Or, il se peut que vous ne sachiez pas où en dénicher.

Dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment trouver de la fibre sur Outbound, afin de vous aider dans vos recherches.

Où et comment obtenir de la fibre sur Outbound ?

Pour collecter de la fibre sur Outbound, vous devez scruter les environs afin de trouver des buissons de couleur rouge-orange. Il en existe de différentes tailles, notamment dans la toute première région du jeu : des petits buissons, et d'autres plus larges.

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Vous pouvez récupérer de la fibre à la main sur les petits buissons. En revanche, pour collecter ladite ressource sur les buissons plus importants, vous devez nécessairement avoir débloqué la faucille (de niveau 1) et l'avoir fabriquée via l'établi (cela exige d'avoir trouvé le plan de fabrication adéquat par le biais d'une tour de transmission, et ce, en échange d'un bon de recherche). Soulignons, à ce sujet, que les buissons les plus gros vous donnent davantage de fibres. Essayez donc d'avoir la faucille le plus rapidement possible.







Dans les autres biomes d'Outbound, vous trouverez d'autres buissons de différentes couleurs. Ces éléments donnent diverses ressources, notamment de la durafibre (buissons verts dans la deuxième région) ou encore de l'hyperfibre (buissons jaunes dans la troisième région).

À quoi sert la fibre sur Outbound ?

Tout comme le bois ou encore la ferraille, la fibre, qui est l'une des premières ressources que vous dénicherez sur Outbound, est des plus importantes. Il vous en faudra notamment pour améliorer certains éléments (sac à dos/inventaire, vêtements), crafter des postes de travail spécifiques (table de couture, par exemple) ou encore pour créer des décorations (plantes, figurines, guirlandes, accessoires et bien d'autres).

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La fibre peut également être brûlée pour alimenter la batterie du van ou être transformée en d'autres ressources (fil, etc.). Dès lors, il est primordial de collecter de la fibre sur Outbound afin de progresser.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.