Outbound se dote de la mise à jour Wildlife, avec diverses nouveautés

Square Glade Games a, très récemment, déployé la mise à jour Wildlife sur son jeu de survie en monde ouvert, Outbound.

Après l'ajout de la pêche, les joueurs et les joueuses de Outbound peuvent dès à présent découvrir de plus amples nouveautés, étant donné que la mise à jour Wildlife est désormais disponible, et ce, sur la plupart des plateformes de jeu concernées (un peu plus tard sur Nintendo Switch).

La mise à jour Wildlife d'Outbound est là et apporte de nouveaux contenus

Comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du titre, Outbound vient tout juste de s'offrir une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite, qui est baptisée « Wildlife ». Ce nouveau patch apporte, bien entendu, diverses nouveautés, qui viennent notamment animer le monde d'Outbound.

Ainsi, les développeurs de chez Square Glade Games ont profité de cette mise à jour pour étoffer l'écosystème faunique du titre, en ajoutant 34 espèces d'animaux uniques. C'est en explorant les différents biomes du jeu que les joueurs et les joueuses pourront rencontrer ces nouveaux animaux. D'ailleurs, ces derniers pourront les prendre en photo grâce à un appareil photo, dont le plan est à retrouver dans la première zone, afin de les ajouter à leur journal. Évidemment, différents paramètres pourront être ajustés, comme l'exposition, la profondeur de champ, la saturation, le zoom ou encore le contraste.

ATTENTION ROADTRIPPERS Wildlife Update is OUT NOW on PC/PS5/XBOX. Here's what awaits you!! 🚐



Snap, track, and document 34 new animal species across biomes with a brand-new photography system, upgraded building options & QoL fixes :)



Updates about Nintendo below! 👇🧵 pic.twitter.com/nlBziGth0G — Outbound 🚐 Wildlife Update is OUT NOW! (@OutboundTheGame) September 22, 2026

En outre, le studio a introduit une nouvelle fondation en bois au menu de construction (aucune plan n'est nécessaire), mais aussi la possibilité de regarder à travers les jumelles, placées ci et là dans le monde ouvert d'Outbound.

Tous les détails sur la mise à jour Wildlife d'Outbound

Afin que vous possédiez tous les détails concernant la mise à jour Wildlife d'Outbound, voici le patch notes complet et en français :

Un univers vivant, regorgeant d'animaux sauvages, d'oiseaux et d'insectes (34 espèces au total) !

Un appareil photo offrant de nombreuses options de personnalisation : saturation, contraste et profondeur de champ.

Prenez des photos et enregistrez-les sur votre ordinateur et sur Steam.

Tous les animaux sauvages sont détectés dans le champ de l'appareil photo.

Lorsqu'un animal est suffisamment visible et qu'une photo est prise, cet animal est répertorié dans un nouvel onglet de votre journal comme « collecté ».

Un avant-poste a été ajouté dans le premier biome, où vous pouvez télécharger le plan d'un appareil photo à fabriquer.

Les jumelles fixes qui existaient déjà dans le jeu peuvent être utilisées pour observer. Une fois l'appareil photo fabriqué, elles peuvent également servir à prendre des photos.

Une nouvelle fondation en bois a été ajoutée, dotée d'un plancher en bois plein au lieu de lattes. Elle est immédiatement disponible dans le menu de construction ; aucun nouveau plan n'est nécessaire.

L'interaction de pêche n'apparaît désormais que lorsque vous êtes à l'arrêt. Son affichage pendant la marche ou la course gênait le jeu.

Une nouvelle machine Cap 'n Snap a été ajoutée, proposant deux breloques pour rétroviseurs et deux jolies jardinières en forme d'animaux sauvages.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound est disponible sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.