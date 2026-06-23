Outbound : MàJ 1.1, avec de grosses nouveautés liées à la pêche, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 23 juin 2026 à 14h20
le 23 juin 2026 à 14h20
Square Glade Games a, récemment, déployé une importante mise à jour, apportant des nouveautés, sur Outbound.
Annoncée dans la dernière roadmap, Square Glade Games vient tout juste de déployer une mise à jour, introduisant des éléments liés à la pêche, sur Outbound. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.1, qui est d'ores et déjà disponible sur PC et arrivera bientôt sur consoles. Cette nouvelle mise à jour centrée sur la pêche ajoute ainsi des cannes à pêche, des poissons, des collectibles en lien avec l'activité, mais aussi des cabanes de pêcheur dans les différents biomes.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes de la mise à jour 1.1 d'Outbound, qui est disponible sur PC depuis le 23 juin 2026.
Patch notes de la mise à jour 1.1 d'Outbound
Pêche
- Ajout de la pêche.
- Ajout de 3 cannes à pêche à obtenir et à fabriquer, chacune étant nécessaire pour pêcher dans des zones différentes.
- Les cannes à pêche peuvent être obtenues auprès des terminaux de téléchargement récemment ajoutés.
- Ajout d'une nouvelle cabane de pêcheur à explorer dans le premier biome.
- Ajout d'une nouvelle cabane de pêcheur à explorer dans le deuxième biome.
- Ajout d'une nouvelle cabane de pêcheur à explorer dans le quatrième biome.
- Tous les lacs et rivières, ainsi que la mer, contiennent désormais des poissons que vous pouvez pêcher.
- Ajout de 32 poissons à collectionner répartis dans les quatre biomes.
- Ajout de 4 objets indésirables qui peuvent parfois être pêchés à la place d'un poisson qui fournissent des déchets ou des capsules de bouteille supplémentaires.
- Ajout d'une nouvelle page de journal pour répertorier les poissons que vous avez pêchés.
- Chaque poisson pêché possède une note comprise entre 0 et 5 étoiles. La note la plus élevée obtenue sera consignée dans votre journal.
- Les poissons pêchés peuvent être placés dans des aquariums que vous pouvez ajouter à vos maisons.
- Veuillez noter que nous avons décidé que les poissons ne serviraient pas de source de nourriture. Ils sont plutôt destinés à être des objets de collection et des éléments décoratifs pour vos maisons.
- Ajout d'un tableau supplémentaire sur le thème de la pêche à collectionner.
Construction de la base
- Ajout de 4 aquariums constructibles pouvant servir d'habitats à vos poissons capturés;
- Ajout de 6 escaliers constructibles pouvant être utilisés pour créer des habitations à plusieurs niveaux, en plus des échelles (certaines d'entre elles doivent faire l'objet d'une recherche).
- Ajout de 4 portes constructibles pouvant être utilisées pour créer des pièces au sein de votre habitation. Les portes peuvent être ouvertes et fermées.
Corrections de bugs
- Quelques améliorations concernant la consommation de RAM.
- Comptoir en bambou : correction du ciblage des objets posés et ajouts d'emplacements supplémentaires.
- On entend désormais les avions de plus loin.
- Votre chien de compagnie veille désormais à ne pas ajouter d'objets supplémentaires dans son espace de stockage lorsqu'il recherche de nouveaux objets.
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