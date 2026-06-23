Outbound : MàJ 1.1, avec de grosses nouveautés liées à la pêche, patch notes et détails

Square Glade Games a, récemment, déployé une importante mise à jour, apportant des nouveautés, sur Outbound.

Annoncée dans la dernière roadmap, Square Glade Games vient tout juste de déployer une mise à jour, introduisant des éléments liés à la pêche, sur Outbound. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.1, qui est d'ores et déjà disponible sur PC et arrivera bientôt sur consoles. Cette nouvelle mise à jour centrée sur la pêche ajoute ainsi des cannes à pêche, des poissons, des collectibles en lien avec l'activité, mais aussi des cabanes de pêcheur dans les différents biomes.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes de la mise à jour 1.1 d'Outbound, qui est disponible sur PC depuis le 23 juin 2026.