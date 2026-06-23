Outbound : MàJ 1.1, avec de grosses nouveautés liées à la pêche, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 juin 2026 à 14h20
Square Glade Games a, récemment, déployé une importante mise à jour, apportant des nouveautés, sur Outbound.
Outbound : MàJ 1.1, avec de grosses nouveautés liées à la pêche, patch notes et détails

Annoncée dans la dernière roadmap, Square Glade Games vient tout juste de déployer une mise à jour, introduisant des éléments liés à la pêche, sur Outbound. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.1, qui est d'ores et déjà disponible sur PC et arrivera bientôt sur consoles. Cette nouvelle mise à jour centrée sur la pêche ajoute ainsi des cannes à pêche, des poissons, des collectibles en lien avec l'activité, mais aussi des cabanes de pêcheur dans les différents biomes.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes de la mise à jour 1.1 d'Outbound, qui est disponible sur PC depuis le 23 juin 2026.

Patch notes de la mise à jour 1.1 d'Outbound

Pêche

  • Ajout de la pêche.
  • Ajout de 3 cannes à pêche à obtenir et à fabriquer, chacune étant nécessaire pour pêcher dans des zones différentes.
  • Les cannes à pêche peuvent être obtenues auprès des terminaux de téléchargement récemment ajoutés.
  • Ajout d'une nouvelle cabane de pêcheur à explorer dans le premier biome.
  • Ajout d'une nouvelle cabane de pêcheur à explorer dans le deuxième biome.
  • Ajout d'une nouvelle cabane de pêcheur à explorer dans le quatrième biome.
  • Tous les lacs et rivières, ainsi que la mer, contiennent désormais des poissons que vous pouvez pêcher.
  • Ajout de 32 poissons à collectionner répartis dans les quatre biomes.
  • Ajout de 4 objets indésirables qui peuvent parfois être pêchés à la place d'un poisson qui fournissent des déchets ou des capsules de bouteille supplémentaires.
  • Ajout d'une nouvelle page de journal pour répertorier les poissons que vous avez pêchés.
  • Chaque poisson pêché possède une note comprise entre 0 et 5 étoiles. La note la plus élevée obtenue sera consignée dans votre journal.
  • Les poissons pêchés peuvent être placés dans des aquariums que vous pouvez ajouter à vos maisons.
  • Veuillez noter que nous avons décidé que les poissons ne serviraient pas de source de nourriture. Ils sont plutôt destinés à être des objets de collection et des éléments décoratifs pour vos maisons.
  • Ajout d'un tableau supplémentaire sur le thème de la pêche à collectionner.

Construction de la base

  • Ajout de 4 aquariums constructibles pouvant servir d'habitats à vos poissons capturés;
  • Ajout de 6 escaliers constructibles pouvant être utilisés pour créer des habitations à plusieurs niveaux, en plus des échelles (certaines d'entre elles doivent faire l'objet d'une recherche).
  • Ajout de 4 portes constructibles pouvant être utilisées pour créer des pièces au sein de votre habitation. Les portes peuvent être ouvertes et fermées.

Corrections de bugs

  • Quelques améliorations concernant la consommation de RAM.
  • Comptoir en bambou : correction du ciblage des objets posés et ajouts d'emplacements supplémentaires.
  • On entend désormais les avions de plus loin.
  • Votre chien de compagnie veille désormais à ne pas ajouter d'objets supplémentaires dans son espace de stockage lorsqu'il recherche de nouveaux objets.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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