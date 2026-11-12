Outbound annonce sa prochaine mise à jour majeure avec une fenêtre de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2026 à 15h27
Square Glade Games a indiqué que la mise à jour Meet the Locals arrive dans quelques semaines sur Outbound et a déjà donné des détails sur son contenu.
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Outbound annonce sa prochaine mise à jour majeure avec une fenêtre de sortie

Comme indiqué précédemment via une roadmap, le jeu d'exploration cosy de Square Qlade Games, Outbound, se dotera cet hiver 2026 d'une nouvelle mise à jour majeure, baptisée Meet the Locals en anglais. D'ailleurs, il y a très peu de temps, le studio de développement a partagé des informations concernant le patch Meet the Locals de Outbound, qui a une fenêtre de sortie.

La mise à jour Meet the Locals arrive en décembre sur Outbound

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Par le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Square Glade Games a précisé que la mise à jour Meet the Locals sera lancée au cours du mois de décembre 2026 sur Outbound. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été communiquée. Le studio écrit à ce sujet : « Ce décembre, nous préparons une importante mise à jour de contenu pour Outbound ! Nous avons travaillé dur pour donner vie aux retours de la feuille de route, rendant le monde plus vivant et plus connecté que jamais ».

Des détails sur le contenu du patch Meet the Locals de Outbound

Square Glade Games a profité de cette annonce pour donner quelques informations concernant le contenu de la mise à jour Meet the Locals de Outbound. Ainsi, le studio a prévu d'implanter 36 personnages uniques « avec des histoires interconnectées et des arcs évolutifs ». Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à 45 nouvelles tâches, 16 nouveaux plans de construction, mais aussi 4 nouveaux matériaux et recettes.

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Square Glade Games a spécifié que la mise à jour sera compatible avec les parties existantes : « La mise à jour Meet the Locals sera 100 % compatible avec vos fichiers de sauvegarde existants, afin que vous puissiez plonger directement dans les nouvelles histoires - ou recommencer à zéro ». Des améliorations arriveront, par ailleurs, sur la version Nintendo Switch à ce moment-là.

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Reste à savoir quand nous pourrons précisément profiter du contenu de la mise à jour Meet the Locals, à venir sur Outbound. Le jeu de Square Glade Games est, pour rappel, disponible sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

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