Outbound annonce sa prochaine mise à jour majeure avec une fenêtre de sortie

Square Glade Games a indiqué que la mise à jour Meet the Locals arrive dans quelques semaines sur Outbound et a déjà donné des détails sur son contenu.

Comme indiqué précédemment via une roadmap, le jeu d'exploration cosy de Square Qlade Games, Outbound, se dotera cet hiver 2026 d'une nouvelle mise à jour majeure, baptisée Meet the Locals en anglais. D'ailleurs, il y a très peu de temps, le studio de développement a partagé des informations concernant le patch Meet the Locals de Outbound, qui a une fenêtre de sortie.

La mise à jour Meet the Locals arrive en décembre sur Outbound

Par le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Square Glade Games a précisé que la mise à jour Meet the Locals sera lancée au cours du mois de décembre 2026 sur Outbound. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été communiquée. Le studio écrit à ce sujet : « Ce décembre, nous préparons une importante mise à jour de contenu pour Outbound ! Nous avons travaillé dur pour donner vie aux retours de la feuille de route, rendant le monde plus vivant et plus connecté que jamais ».

BIG UPDATE ANNOUNCEMENT - Meet The Locals 🧑‍🤝‍🧑 This December, we're crafting a major content update for Outbound! We've been hard at work bringing the roadmap feedback to life, making the world livelier and more connected than ever ^^ Here's what's coming 👇🧵 https://t.co/r9wbYEb79W — Outbound 🚐 Meet The Locals Update - Coming Soon! (@OutboundTheGame) November 12, 2026

Des détails sur le contenu du patch Meet the Locals de Outbound

Square Glade Games a profité de cette annonce pour donner quelques informations concernant le contenu de la mise à jour Meet the Locals de Outbound. Ainsi, le studio a prévu d'implanter 36 personnages uniques « avec des histoires interconnectées et des arcs évolutifs ». Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à 45 nouvelles tâches, 16 nouveaux plans de construction, mais aussi 4 nouveaux matériaux et recettes.





















Square Glade Games a spécifié que la mise à jour sera compatible avec les parties existantes : « La mise à jour Meet the Locals sera 100 % compatible avec vos fichiers de sauvegarde existants, afin que vous puissiez plonger directement dans les nouvelles histoires - ou recommencer à zéro ». Des améliorations arriveront, par ailleurs, sur la version Nintendo Switch à ce moment-là.

Reste à savoir quand nous pourrons précisément profiter du contenu de la mise à jour Meet the Locals, à venir sur Outbound. Le jeu de Square Glade Games est, pour rappel, disponible sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.