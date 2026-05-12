Durée de vie Outbound : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie d'Outbound, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Sorti au cours du mois de mai 2026, Outbound invite les joueurs et les joueuses à arpenter plusieurs grandes régions à bord de leur van, qui devient une maison mobile. D'ailleurs, certaines personnes se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie d'Outbound, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie d'Outbound

Comme vous vous en doutez, la durée de vie d'Outbound dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur le titre de Square Glade Games, afin d'obtenir le 100 % par exemple, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant faire que l'histoire principale (qui consiste à explorer toutes les régions disponibles). De plus, soulignons qu'Outbound peut être joué en solo ou avec des amis. En fonction, cela affectera nécessairement votre temps de jeu.

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Combien d'heures pour terminer Outbound ?

Cependant, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie d'Outbound, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu de Square Glade Games. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, réaliser l'aventure avec un peu d'exploration et annexe ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.

Terminer l'histoire d'Outbound en ligne droite → Environ 15-20 heures.

→ Environ 15-20 heures. Terminer l'histoire d'Outbound et faire de l'annexe → Environ 25 heures.

→ Environ 25 heures. Terminer Outbound à 100 % → Plus de 30 heures.

Ainsi, la durée de vie d'Outbound est plutôt correcte, notamment pour toutes celles et ceux qui désirent empocher le 100 % ou trophée Platine. À ce propos, remarquons que vous pouvez tout à fait continuer votre aventure après l'écran des crédits.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound est disponible sur PC et Xbox Series depuis le 11 mai 2026, ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PS5 depuis le 14 mai de cette année.