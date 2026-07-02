Après avoir confirmé sa date de sortie, Onimusha: Way of the Sword arrivera finalement plus tôt

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 juillet 2026 à 10h50
Parmi les jeux les plus attendus du très chargé mois de septembre, Onimusha: Way of the Sword ne sortira pas à la date promise par Capcom, qui avait même été confirmée il y a quelques jours. Pas de retard, non, puisqu'il arrivera finalement plus tôt.
Après avoir confirmé sa date de sortie, Onimusha: Way of the Sword arrivera finalement plus tôt

L'industrie du jeu vidéo traverse une période de turbulences calendaires inédite, directement liée à la sortie de Grand Theft Auto 6 en novembre prochain. Pour éviter d'être éclipsés par le titan de Rockstar Games, de nombreux éditeurs ont préféré réviser leurs plannings, provoquant une surcharge exceptionnelle sur le mois de septembre. C'est dans ce contexte concurrentiel que Capcom a pris une décision forte pour le retour de sa licence. Onimusha: Way of the Sword avance ainsi sa sortie de trois semaines, une manœuvre surprenante qui témoigne de l'assurance du studio japonais.

La stratégie de l'esquive face aux poids lourds

Alors qu'une bande-annonce diffusée il y a seulement quelques jours, avec l'intervention remarquée de Satoru Nihei, confirmait un lancement pour la fin du mois, les plans ont radicalement changé. Confirmant les fuites apparues il y a quelques semaines, Capcom a officialisé sur les réseaux sociaux que Onimusha: Way of the Sword débarquera finalement le 4 septembre, au lieu du 25 septembre initialement prévu. Ce repositionnement permet au jeu d'action d'éviter une confrontation directe avec une fin de mois chargé, qui aura potentiellement épuisé les joueurs.

Néanmoins, ce choix n'éloigne pas Onimusha: Way of the Sword de toute concurrence, puisqu'il se retrouve directement face à un autre jeu ultra attendu sur la période, The Blood of Dawnwalker qui sort la veille. De plus, il devra capter son audience rapidement avant l'arrivée de Marvel's Wolverine, programmé seulement dix jours plus tard.

Avancer une date de sortie n'est pas une première pour Capcom, qui nous avait déjà fait la surprise avec Pragmata, lequel était sorti une semaine plus tôt, avec le succès qu'on lui connaît. 

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Le studio précise qu'en raison du changement de la date de sortie, toutes les précommandes pour la version numérique sur Nintendo Switch 2 seront automatiquement annulées. Il faudra les repasser.

Rendez-vous donc le 4 septembre pour la sortie de Onimusha: Way of the Sword sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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