Onimusha: Way of the Sword : Un million de ventes en 24h, Capcom prêt à ressusciter d'autres licences oubliées

Après deux décennies d'absence, la célèbre franchise d'action historique de Capcom signe un retour fracassant. Avec un million de copies écoulées dès son lancement, Onimusha confirme la stratégie payante de l'éditeur japonais, bien décidé à ressusciter ses gloires passées pour asseoir sa domination sur l'année 2026.

Après deux décennies de silence, la célèbre franchise d'action historique de Capcom, Onimusha, signe un retour fracassant. Avec un million de copies écoulées dès le premier jour, Onimusha: Way of the Sword confirme la stratégie payante de l'éditeur japonais, bien décidé à ressusciter ses gloires passées. Ce succès fulgurant permet à la saga de franchir le cap symbolique des dix millions de jeux vendus à travers le monde depuis sa création, mais aussi de nous rappeler que 2026 est définitivement l'année de Capcom.

Un lancement record qui couronne une année exceptionnelle

L'engouement autour de ce nouvel épisode ne sort pas de nulle part. L'éditeur a savamment orchestré ce retour avec de multiples démos et des événements de prise en main, attirant ainsi un large public. Sur PC, le titre a même rassemblé plus de 85 000 joueurs simultanés lors de son premier week-end, soit plus que The Blood of Dawnwalker, pourtant l'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année.











Ce triomphe s'inscrit dans une dynamique impressionnante pour Capcom en 2026. L'entreprise japonaise enchaîne les succès critiques et commerciaux, tous notés au-delà de 85 sur Metacritic. La machine a démarré en février avec Resident Evil Requiem et ses huit millions de ventes, suivie par la nouvelle licence de science-fiction Pragmata qui a séduit deux millions et demi de joueurs, sans oublier l'excellent accueil de Monster Hunter Stories 3. De quoi confirmer Capcom dans ses idées, entre créations originales, suites de licences populaires et retour d'anciennes sagas.

La résurrection des licences oubliées comme nouvelle norme

Fort de ce bilan exceptionnel, Capcom ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La firme d'Osaka a profité de l'annonce des chiffres de ventes d'Onimusha pour clarifier sa feuille de route pour les années à venir. Le message est clair, le catalogue historique va être exploité au maximum.

En plus de sortir régulièrement de nouveaux titres majeurs chaque année, Capcom se concentre sur la réactivation de propriétés intellectuelles qui n'ont pas fait l'objet d'un lancement récent. L'entreprise s'efforce de maximiser sa valeur en tirant parti de son riche catalogue de contenus.

Cette déclaration officielle ouvre la porte à de nombreuses spéculations. Si les piliers que sont Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter continueront de rythmer le calendrier, d'autres grands noms vont rejoindre la ligne de front. Le prochain sur la liste est déjà connu puisqu'il s'agit du célèbre robot bleu. Mega Man Dual Override est attendu pour 2027, marquant la première apparition inédite de la série depuis 2018.

Quelles franchises pourraient revenir ?

La réussite éclatante d'Onimusha: Way of the Sword donne naturellement des ailes aux amateurs de jeux rétro. Si une licence endormie depuis vingt ans peut s'écouler à un million d'exemplaires en 24 heures, tout devient possible. Quelles sont donc les franchises que Capcom pourrait ramener sur le devant de la scène ?

Le nom de Dino Crisis est évidemment l'un des premiers qui nous vient à l'esprit, tout comme celui du jeu de rôle Breath of Fire. D'autres pépites du passé, à l'image de Darkstalkers ou Viewtiful Joe, pourraient également bénéficier de cette nouvelle politique éditoriale.

En attendant de découvrir quelles reliques seront dépoussiérées, l'année 2026 de Capcom s'achèvera en beauté le 9 octobre avec la sortie de l'extension Dark Arisen pour Dragon's Dogma 2.

Onimusha: Way of the Sword est donc disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis ce 4 septembre. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :