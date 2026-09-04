Onimusha Way of the Sword : Comment résoudre l'Énigme du masque ?

Bloqué dans le laboratoire souterrain de Onimusha: Way of the Sword ? Découvrez la solution pas à pas pour résoudre l'Énigme du masque dans la quête « Ce qui se tapit dans l'ombre » et récupérer le Masque inquiétant.

Si Onimusha: Way of the Sword met l'accent sur les affrontements intenses au katana, le titre renouer par moments avec la tradition des casse-têtes emblématiques de la franchise. C'est notamment le cas lors de la mission principale « Ce qui se tapit dans l'ombre », située au niveau souterrain 3 du laboratoire. Pour progresser, vous devrez résoudre l'Énigme du masque afin d'ouvrir une cage métallique scellée. Voici la méthode détaillée pour déchiffrer les indices et valider la bonne combinaison.

Où se trouve l'énigme et comment observer les indices ?

Après avoir remonté les marches du sanctuaire et franchi la porte sur votre gauche, vous pénétrez dans la salle d'exposition principale. Au fond de la pièce, quatre masques sont accrochés au-dessus d'un autel protégé par une cage. Sur le mur opposé, quatre autres masques identiques sont suspendus contre des cloisons de type shoji, éclairés par des projecteurs.

La première idée qui nous vient tout naturellement est de tirer sur chacun de ces masques. Mais comme vous le constaterez, cela ne produit rien. Pour comprendre l'ordre dans lequel frapper les masques, la clé réside dans la pièce mitoyenne située juste derrière la cloison :

Passez de l'autre côté du mur pour observer la lumière qui traverse les ouvertures des shoji .

. Les faisceaux lumineux et les ombres portées décomposent les étapes chronologiques de création d'un visage : la bouche, les yeux, le front, puis le visage achevé.

Le nombre de faisceaux traversant chaque masque indique directement son ordre de sélection dans le puzzle.





Si vous restez bloqué trop longtemps dans la pièce, notez que votre compagne Shizuka finira par vous donner des indices oraux pour vous orienter vers la solution.

Dans quel ordre tirer sur les masques ?

Une fois les indices observés, repositionnez-vous face aux quatre masques qui surplombent l'autel verrouillé. Équipez votre arc et décochez une flèche sur chaque masque en comptant les emplacements de la gauche vers la droite (numérotés de 1 à 4).

Voici la combinaison exacte à exécuter :

1er tir → Le 3e masque en partant de la gauche (la bouche).

Le 3e masque en partant de la gauche (la bouche). 2e tir → Le 4e masque (les yeux).

Le 4e masque (les yeux). 3e tir → Le 1er masque (le front).

Le 1er masque (le front). 4e tir → Le 2e masque (le visage complet).

En tirant selon la séquence 3 - 4 - 1 - 2, le mécanisme se déclenche immédiatement et la cage métallique se lève.

Une fois le mécanisme désactivé, approchez-vous de l'autel pour ramasser votre récompense : le Masque inquiétant. Cet objet clé est indispensable pour déverrouiller une porte croisée précédemment et poursuivre votre exploration du laboratoire souterrain.

Préparez-vous, des combats plus ou moins difficiles vous attendent dans les minutes qui suivent, à mesure que vous progressez dans la zone.