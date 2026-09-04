Onimusha: Way of the Sword : La liste complète des trophées et succès

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 septembre 2026 à 12h21
Onimusha: Way of the Sword possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.
Onimusha: Way of the Sword : La liste complète des trophées et succès

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, Onimusha: Way of the Sword dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre de Capcom doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Onimusha: Way of the Sword.

La liste des trophées et succès de Onimusha: Way of the Sword

Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de Onimusha: Way of the Sword, qui se nomme « Sans égal sous les cieux », les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer l'histoire principale, effectuer certaines actions et jouer dans des difficultés précises.

Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès deOnimusha: Way of the Sword.

Trophée Action
 Sans égal sous les cieux   Obtenir tous les trophées. 
 Épreuve de force   Repousser Sasaki Ganryu. 
 La bouchée de trop   Vaincre Daidara. 
 Destins sinueux   Vaincre Rasho-gan. 
 Ça va souffler   Vaincre Ifuu. 
 Chef-d'œuvre de Dokyo   Vaincre le Grand Nue. 
 Vaincu, mais pas déchu   Vaincre Benkei. 
 Coup de foudre   Vaincre Burai. 
 Éveil complet   Vaincre Shuten Doji. 
 En pleine tempête   Vaincre Ifuu et Burai. 
 Quel gâchis   Vaincre Sasaki Ganryu à Arashiyama. 
 La folie à son terme   Vaincre Dokyo. 
 Manœuvre calculée   Vaincre Benkei au Rendaino. 
 Le rouge s'efface   Vaincre Minamoto no Yoshitsune. 
 Au cœur des mystères   Terminer votre premier Mystère de Kyoto. 
 La beauté de l'éphémère   Terminer tous les Mystères de Kyoto. 
 Une lueur d'espoir   Terminer votre première rencontre fortuite. 
 Au service de tous   Terminer toutes les Rencontres fortuites. 
 Un exploit de plus   Vaincre Byakue au Kiyomizu-dera. 
 Héros du peuple   Sauver 30 habitants des Genma maraudeurs. 
 La bonté n'est jamais perdue   Sauver un marchand qui se fait attaquer par des Genma. 
 Qui a lâché les chiens ? Ouaf, ouaf !   Sauver un komainu. 
 Pour l'amour d'un komainu   Sauver tous les komainu. 
 Docteur ès Genma   Trouver toutes les notes Genma. 
 Véritable Onimusha   Terminer le jeu en difficulté « Carnage ». 
 La leçon est retenue   Vaincre un adversaire du mode Ombres du passé. 
 Au-dessus de tous   Vaincre tous les adversaires du mode Ombres du passé dans toutes les difficultés. 
 Sur la bonne voie   Acquérir tous les talents de base ou spéciaux. 
 Au bout de la voie   Acquérir tous les talents de base et spéciaux. 
 Un bon forgeron a de bons outils   Améliorer une pièce d'équipement. 
 Armé jusqu'aux dents   Améliorer tous les équipements au niveau maximum. 
 Oni a tout pris   Obtenir toutes les armes Oni. 
 La santé avant tout   Améliorer un pochon hozuki au niveau maximum. 
 Plus besoin de médecin   Améliorer tous les pochons hozuki au niveau maximum. 
 Sous bonne garde   Améliorer une amulette au niveau maximum. 
 Protégé par le destin   Améliorer toutes les amulettes au niveau maximum. 
 Tout feu tout flamme   Vaincre 50 ennemis avec la flamme spirituelle. 
 Arrêt sur image   Faire 50 combos instinctifs. 
 Oni soit qui mal y pense   Vaincre 100 ennemis à l'aide d'armes Oni. 
 Oni pour tous, tous pour Oni   Vaincre 50 ennemis en état d'éveil Oni. 
 Net et sans bavure   Réussir 50 Issen. 
 Comme l'eau qui coule   Vaincre 50 ennemis à l'aide d'un enchaînement Issen. 
 Ni vu ni connu   Assassiner 20 ennemis. 
 Retour à l'envoyeur   Parer 50 projectiles. 
 Ça pique juste là   Réussir 100 tirs en pleine tête avec l'arc. 
 Tous les coups sont permis   Réussir 50 attaques avec des objets de l'environnement. 
 Jeu de mains, jeu de vilains !   Réussir 50 contre-projections. 
 La meilleure défense, c'est l'attaque   Briser la garde d'un ennemi 50 fois. 
 Rien ne résiste   Briser 100 boucliers ou pièces d'armure d'ennemis. 
 Le prix de la liberté   Absorber 30 âmes ou plus d'un coup. 
 Sous le feu des critiques   Vaincre 3 ennemis en enchaînant des Issen critiques. 
 Le feu leur va si mal   Embraser 3 ennemis en même temps. 

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Onimusha: Way of the Sword est donc disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis ce 4 septembre. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :

  • PC
    • Édition Standard46,99 € au lieu de 70 €, soit 33 % de réduction.
    • Édition Deluxe56,99 € au lieu de 80 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe63,99 € au lieu de 90 €, soit 29 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard63,99 € au lieu de 80 €, soit 20 % de réduction.
    • Édition Deluxe70,49 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
  • Switch 2
    • Édition Standard44,19 € au lieu de 70 €, soit 37 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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