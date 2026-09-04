Onimusha: Way of the Sword : La liste complète des trophées et succès

Onimusha: Way of the Sword possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, Onimusha: Way of the Sword dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre de Capcom doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Onimusha: Way of the Sword.

La liste des trophées et succès de Onimusha: Way of the Sword

Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de Onimusha: Way of the Sword, qui se nomme « Sans égal sous les cieux », les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer l'histoire principale, effectuer certaines actions et jouer dans des difficultés précises.

Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès deOnimusha: Way of the Sword.

Trophée Action Sans égal sous les cieux Obtenir tous les trophées. Épreuve de force Repousser Sasaki Ganryu. La bouchée de trop Vaincre Daidara. Destins sinueux Vaincre Rasho-gan. Ça va souffler Vaincre Ifuu. Chef-d'œuvre de Dokyo Vaincre le Grand Nue. Vaincu, mais pas déchu Vaincre Benkei. Coup de foudre Vaincre Burai. Éveil complet Vaincre Shuten Doji. En pleine tempête Vaincre Ifuu et Burai. Quel gâchis Vaincre Sasaki Ganryu à Arashiyama. La folie à son terme Vaincre Dokyo. Manœuvre calculée Vaincre Benkei au Rendaino. Le rouge s'efface Vaincre Minamoto no Yoshitsune. Au cœur des mystères Terminer votre premier Mystère de Kyoto. La beauté de l'éphémère Terminer tous les Mystères de Kyoto. Une lueur d'espoir Terminer votre première rencontre fortuite. Au service de tous Terminer toutes les Rencontres fortuites. Un exploit de plus Vaincre Byakue au Kiyomizu-dera. Héros du peuple Sauver 30 habitants des Genma maraudeurs. La bonté n'est jamais perdue Sauver un marchand qui se fait attaquer par des Genma. Qui a lâché les chiens ? Ouaf, ouaf ! Sauver un komainu. Pour l'amour d'un komainu Sauver tous les komainu. Docteur ès Genma Trouver toutes les notes Genma. Véritable Onimusha Terminer le jeu en difficulté « Carnage ». La leçon est retenue Vaincre un adversaire du mode Ombres du passé. Au-dessus de tous Vaincre tous les adversaires du mode Ombres du passé dans toutes les difficultés. Sur la bonne voie Acquérir tous les talents de base ou spéciaux. Au bout de la voie Acquérir tous les talents de base et spéciaux. Un bon forgeron a de bons outils Améliorer une pièce d'équipement. Armé jusqu'aux dents Améliorer tous les équipements au niveau maximum. Oni a tout pris Obtenir toutes les armes Oni. La santé avant tout Améliorer un pochon hozuki au niveau maximum. Plus besoin de médecin Améliorer tous les pochons hozuki au niveau maximum. Sous bonne garde Améliorer une amulette au niveau maximum. Protégé par le destin Améliorer toutes les amulettes au niveau maximum. Tout feu tout flamme Vaincre 50 ennemis avec la flamme spirituelle. Arrêt sur image Faire 50 combos instinctifs. Oni soit qui mal y pense Vaincre 100 ennemis à l'aide d'armes Oni. Oni pour tous, tous pour Oni Vaincre 50 ennemis en état d'éveil Oni. Net et sans bavure Réussir 50 Issen. Comme l'eau qui coule Vaincre 50 ennemis à l'aide d'un enchaînement Issen. Ni vu ni connu Assassiner 20 ennemis. Retour à l'envoyeur Parer 50 projectiles. Ça pique juste là Réussir 100 tirs en pleine tête avec l'arc. Tous les coups sont permis Réussir 50 attaques avec des objets de l'environnement. Jeu de mains, jeu de vilains ! Réussir 50 contre-projections. La meilleure défense, c'est l'attaque Briser la garde d'un ennemi 50 fois. Rien ne résiste Briser 100 boucliers ou pièces d'armure d'ennemis. Le prix de la liberté Absorber 30 âmes ou plus d'un coup. Sous le feu des critiques Vaincre 3 ennemis en enchaînant des Issen critiques. Le feu leur va si mal Embraser 3 ennemis en même temps.











Onimusha: Way of the Sword est donc disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis ce 4 septembre. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :