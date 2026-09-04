Durée de vie Onimusha: Way of the Sword : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, Onimusha: Way of the Sword marque le retour de l'une des saga cultes de Capcom, après une longue absence. Compte tenu de l'intérêt pour cet opus, de nombreux joueurs se questionnent, comme très souvent, sur la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword. Nous tentons de vous aiguiller.

Durée de vie de Onimusha: Way of the Sword

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le jeu, afin d'obtenir le 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, en fonction du mode de difficulté choisi, il se peut que vous passiez un peu plus de temps dans certaines séquences, notamment en combattant les boss, certains étant particulièrement difficiles à tuer.











Combien d'heures pour terminer Onimusha: Way of the Sword ?

Néanmoins, grâce à aux informations communiquées par les développeurs, notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Capcom. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, réaliser l'aventure et quelques « quêtes » annexes ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.

Terminer l'histoire de Onimusha: Way of the Sword en ligne droite → Environ 20 heures.

→ Environ 20 heures. Terminer l'histoire de Onimusha: Way of the Sword et un peu d'exploration → Environ 25 heures.

→ Environ 25 heures. Terminer Onimusha: Way of the Sword à 100 % → Entre 40 et 45 heures.

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Ainsi, la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword est plutôt correcte et ne semble pas faire dans l'excès.

Onimusha: Way of the Sword est donc disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis ce 4 septembre. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :