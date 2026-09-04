Durée de vie Onimusha: Way of the Sword : Combien d'heures pour le terminer ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 septembre 2026 à 15h20
Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Durée de vie Onimusha: Way of the Sword : Combien d'heures pour le terminer ?

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, Onimusha: Way of the Sword marque le retour de l'une des saga cultes de Capcom, après une longue absence. Compte tenu de l'intérêt pour cet opus, de nombreux joueurs se questionnent, comme très souvent, sur la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword. Nous tentons de vous aiguiller. 

Durée de vie de Onimusha: Way of the Sword

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le jeu, afin d'obtenir le 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, en fonction du mode de difficulté choisi, il se peut que vous passiez un peu plus de temps dans certaines séquences, notamment en combattant les boss, certains étant particulièrement difficiles à tuer.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Combien d'heures pour terminer Onimusha: Way of the Sword ?

Néanmoins, grâce à aux informations communiquées par les développeurs, notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Capcom. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, réaliser l'aventure et quelques « quêtes » annexes ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.

  • Terminer l'histoire de Onimusha: Way of the Sword en ligne droite → Environ 20 heures.
  • Terminer l'histoire de Onimusha: Way of the Sword et un peu d'exploration → Environ 25 heures.
  • Terminer Onimusha: Way of the Sword à 100 % → Entre 40 et 45 heures.

À lire également

Onimusha: Way of the Sword : La liste complète des trophées et succès

Onimusha: Way of the Sword : La liste complète des trophées et succès

Ainsi, la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword est plutôt correcte et ne semble pas faire dans l'excès.  

Miniature vidéo

Onimusha: Way of the Sword est donc disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis ce 4 septembre. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :

  • PC
    • Édition Standard46,99 € au lieu de 70 €, soit 33 % de réduction.
    • Édition Deluxe56,99 € au lieu de 80 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe63,99 € au lieu de 90 €, soit 29 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard63,99 € au lieu de 80 €, soit 20 % de réduction.
    • Édition Deluxe70,49 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
  • Switch 2
    • Édition Standard44,19 € au lieu de 70 €, soit 37 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Onimusha: Way of the Sword : La liste complète des trophées et succès
Onimusha 04 septembre 2026

Onimusha: Way of the Sword : La liste complète des trophées et succès

Onimusha: Way of the Sword possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.
Onimusha: Way of the Sword : Heure de sortie en France et prétéléchargement
Onimusha 02 septembre 2026

Onimusha: Way of the Sword : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Onimusha: Way of the Sword en France, sur PC et consoles, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.
Avec son quatrième jeu de l'année, Capcom confirme sa domination en 2026
Onimusha 01 septembre 2026

Avec son quatrième jeu de l'année, Capcom confirme sa domination en 2026

Le grand retour de la franchise Onimusha tient toutes ses promesses. Avec des premières critiques élogieuses, le nouveau titre de Capcom s'inscrit dans une année 2026 exceptionnelle pour l'éditeur japonais, surpassant même certaines de ses nouvelles licences les plus attendues.

commentaire (0)