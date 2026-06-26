Onimusha: Way of the Sword confirme sa date de sortie avec du gameplay

En dépit d'un mois de septembre ultra chargé et des rumeurs concernant une modification de sa date de sortie, Onimusha: Way of the Sword l'a confirmé lors de la conférence de Capcom, avec une nouvelle séquence de gameplay.

Depuis que GTA 6 a confirmé sa sortie pour le mois de novembre, tous les éditeurs ont fait le choix de fuir cette période, et l'une des conséquences est un mois de septembre ultra chargé, avec au moins une dizaine de jeux attendus. En tête d'affiche nous retrouvons The Blood of Dawnwalker, Marvel's Wolverine ou encore Onimusha: Way of the Sword. Ce dernier a vu une rumeur annonçant que Capcom allait avancer sa date de sortie, pour éviter cet embouteillage, mais il n'en est rien.

Capcom maintient le cap face à la concurrence

Lors du Capcom Spotlight, l'éditeur a tenu à mettre fin aux bruits de couloir qui agitaient la toile depuis la publication d'une fiche produit chez un revendeur. Un membre de l'équipe a ainsi pris la parole pour clarifier la situation de manière catégorique.

Une fois de plus, Onimusha: Way of the Sword sortira le 25 septembre 2026.

Le message est clair. Capcom ne cède pas à la panique et refuse de participer à cette grande danse des dates de sortie. Pourtant, la concurrence s'annonce féroce. Le mois de septembre 2026 verra s'affronter des poids lourds tels que Marvel's Wolverine, Silent Hill: Townfall, Control Resonant, The Blood of Dawnwalker ou encore Shinobi Art of Vengeance, pour ne citer que ces exemples.











Si la franchise de samouraïs possède une base de fans solide, il faudra s'imposer dans un marché particulièrement saturé, juste avant que l'onde de choc de GTA 6 ne frappe le monde du divertissement. D'autant plus que le dernier vrai Onimusha est sorti il y a 20 ans, et qu'il ne s'agit pas de la licence Capcom la connue. Mais le studio a su prouver cette année qu'il n'avait peur de rien, en témoigne le succès de Pragmata, sa nouvelle licence.

Un nouveau démon redoutable entre en scène

Pour accompagner cette confirmation, le réalisateur Nihei Satoru a profité de l'occasion pour dévoiler de nouvelles séquences de jeu. Les joueurs ont pu découvrir un tout nouveau Genma baptisé Dohatsu-ten. Contrairement à Kashin Koji, cet adversaire semble être une création originale du studio plutôt qu'une figure issue du folklore japonais. Armé de son katana, ce redoutable ennemi promet des affrontements intenses et techniques face à Musashi.

Les images montrent un adversaire capable de frapper avec une vivacité fulgurante, d'utiliser des coups de pied pour créer de la distance, mais aussi de contrer et d'esquiver les assauts du joueur avec aisance. La difficulté montera d'un cran lors d'une seconde phase de combat où Dohatsu-ten enflammera sa lame, débloquant ainsi des attaques à distance et infligeant des dégâts accrus.

Onimusha: Way of the Sword est prévu pour sortir sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 le 25 septembre prochain. Une démo est déjà disponible sur toutes les plateformes.