Onimusha: Way of the Sword et Pragmata font bondir le chiffre d'affaires de Capcom

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 octobre 2026 à 12h15
L'année 2026 est excellente pour Capcom. La publication de son bilan financier semestriel révèle que nouvelles licences et titres cultes cartonnent, au point de booster fortement les revenus de l'éditeur-développeur.
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Onimusha: Way of the Sword et Pragmata font bondir le chiffre d'affaires de Capcom

La publication des bilans financiers est un exercice aussi attendu que redouté par les éditeurs. Les chiffres montrent le chiffre d'affaires réalisé sur les derniers mois, mais sont révélateurs de l'état de santé global de l'entreprise. Si un jeu est un échec, le développement de titres futurs peut être impacté. Mais ce n'est pas le cas chez Capcom, qui se porte à merveille. 

La firme a récemment partagé son bilan financier du semestre écoulé, notamment marqué par les sorties de Pragmata et par le retour d'une ancienne franchise avec Onimusha: Way of the Sword. Le document révèle que passé et modernité cohabitent très bien auprès des joueurs avec une hausse de 49 % du chiffre d'affaires sur un an.

Un bilan qui salue le retour d'Onimusha: Way of the Sword

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Les chiffres relayés par le média Games Industry indiquent que, sur le dernier semestre, Capcom a enregistré un chiffre d'affaires de 120,887 milliards de yens. Cette belle performance est partiellement liée au succès d'Onimusha, revenu sur la scène vidéoludique après 20 ans d'absence.

Après un démarrage record et un million de ventes enregistrées en 24 heures, le titre aurait actuellement atteint les 1,7 million de copies vendues dans le monde. Grâce à ce chiffre, la franchise Onimusha dans sa globalité a dépassé le cap des 11 millions de jeux vendus depuis ses débuts.

Un autre élément central de cette réussite est Pragmata, qui s'est vendu à 2,7 millions d'exemplaires depuis son lancement en avril dernier. Mais les autres licences vedettes de l'éditeur continuent de faire recette, plus particulièrement Resident Evil. 

Des franchises comme Resident Evil et Monster Hunter qui continuent de rapporter beaucoup à Capcom

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Parce qu'il comprend les bénéfices réalisés sur le semestre écoulé, Resident Evil Requiem est évidemment un élément clé. Sa popularité « continue de croître » d'après le document, dépassant les 8 millions d'unités vendues. Le succès du jeu a incité certains joueurs à redécouvrir d'anciens jeux de la franchise, notamment Resident Evil 4. 

Enfin, il ne faut pas oublier Monster Hunter Wilds. La révélation de l'extension Ascendance lors du Summer Game Fest et l'arrivée du titre sur Nintendo Switch 2 ont boosté l'intérêt des Chasseurs.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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