Onimusha: Way of the Sword : Carte (map) interactive du monde

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 septembre 2026 à 15h45
L'utilisation d'une carte interactive pour Onimusha: Way of the Sword peut être un gain de temps non négligeable pour récupérer quelques items, entre autres, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Onimusha: Way of the Sword : Carte (map) interactive du monde

Bien que Onimusha: Way of the Sword ne soit pas un jeu en monde ouvert, de nombreux items sont à récupérer, notamment pour celles et ceux qui veulent le finir à 100 %. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel coffre ou tel item puisque le monde est relativement vaste. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliser une carte interactive de Onimusha: Way of the Sword.

Carte interactive de Onimusha: Way of the Sword

Comme nous vous le disions, Onimusha: Way of the Sword possède plusieurs items à récupérer ou des coffres cachés à ouvrir. C'est pourquoi l'aide d'une map interactive Onimusha: Way of the Sword est évidemment la bienvenue, pour trouver tout ce qui est recherché. 

  • Meilleure carte interactive de Onimusha: Way of the Sword mapgenie.io

Grâce à cette carte, qui vous propose toutes les zones d'Onimusha: Way of the Sword, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, les items importants ou même les points d'intêret comme les autels pour voyager rapidement. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Onimusha: Way of the Sword, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.

carte-map-interactive-onimusha-way-sword

Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.

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En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Onimusha: Way of the Sword, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. 

Onimusha: Way of the Sword est donc disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis ce 4 septembre. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :

  • PC
    • Édition Standard46,99 € au lieu de 70 €, soit 33 % de réduction.
    • Édition Deluxe56,99 € au lieu de 80 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe63,99 € au lieu de 90 €, soit 29 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard63,99 € au lieu de 80 €, soit 20 % de réduction.
    • Édition Deluxe70,49 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
  • Switch 2
    • Édition Standard44,19 € au lieu de 70 €, soit 37 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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