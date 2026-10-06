OD : Hideo Kojima fait un choix déroutant pour son jeu d'horreur

En parallèle de Physint, Hideo Kojima travaille sur OD, mais communique très peu à son sujet. Le réalisateur explique que ce choix est totalement assumé pour une raison aussi simple que mystérieuse.

Si Physint a attiré tous les regards récemment avec son changement d'éditeur, certains joueurs ont oublié qu'Hideo Kojima travaille sur deux projets simultanément. En parallèle de Physint, le réalisateur prépare OD, un jeu encore très confidentiel mais déterminé à nous faire peur.

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Hideo Kojima a déjà déclaré à son sujet que plusieurs éditeurs l'avaient refusé car l'idée derrière le titre serait trop « folle ». Il a aussi précisé qu'il réfléchissait déjà à ce projet lors du développement du premier jeu Death Stranding. Mais depuis sa révélation, très peu d'autres informations ont été confirmées. Hideo Kojima semble d'ailleurs déterminé à ne pas trop en dire sur le jeu.

La volonté de « ne pas trop en dévoiler » avant le lancement d'OD

Invité du podcast KOJI10, le réalisateur déclare qu'il « souhaite rester discret et le sortir tel quel ». Un tel choix peut dérouter les admirateurs d'Hideo Kojima. Ce dernier a habitué les joueurs à de nombreux teasers pour captiver l'intérêt du public et dévoiler quelques indices au gré des vidéos. Mais OD aura droit à un traitement différent car même son créateur est dérouté par ce qu'il propose.

D'ordinaire, je multiplie les teasers. Cette fois, je ne veux pas trop en dévoiler.

Les seuls indices partagés lors de cet entretien sont qu'OD est à la fois « mystérieux » et « inhabituel ». Sachant que ces mots ont été prononcés par Hideo Kojima lui-même, ils ne vont que renforcer l'attente des plus curieux. Même s'il n'a pas donné plus d'informations, le réalisateur a toutefois confirmé que le tournage des séquences cinématiques avançait.

Un tournage qui progresse

Rappelons que la grève du syndicat SAG-AFTRA avait retardé le tournage en question. Néanmoins, Hideo Kojima déclare que « Nous tournons depuis le mois de juin, tout se déroule bien et nous poursuivrons jusqu'à la fin de l'année. » Mais il conclut en précisant que ces acteurs ne sont que des doublures. Ils seront remplacés par les éléments définitifs du jeu et il ajoute que cela représente « un travail colossal ».

OD avance bien, mais il restera encore silencieux pendant de longs mois à en croire les déclarations de son créateur.