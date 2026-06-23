OD déjà imaginé par Hideo Kojima lors du développement de l'un de ses titres phares

Avec Physint, OD est l'un des projets actuellement développés par Hideo Kojima. Mais ce dernier pense à ce jeu horrifique depuis déjà plusieurs années alors même qu'il travaillait sur le premier jeu d'une nouvelle franchise.

OD est un concept surprenant à plus d'un titre. Avec ce nouveau projet, Hideo Kojima s'éloigne de l'infiltration et de l'action pour proposer une aventure horrifique au point de provoquer une véritable « overdose » de peur chez les joueurs. En soi, ce n'est pas la première fois que le maître s'approprie ce thème prisé car il avait déjà développé P.T, la démo jouable de Silent Hills, annulé depuis.

Mais l'idée de créer une expérience horrifique est présente dans l'esprit d'Hideo Kojima depuis longtemps. C'est ce que le réalisateur a confié lors d'un entretien exclusif avec Entertainment Weekly.

Le concept d'OD présent depuis les débuts de Death Stranding

Dans un article consacré au virage pris par Xbox et à son avenir, le maître a été interrogé sur OD. À cette occasion, il a montré en exclusivité une nouvelle image du jeu qui risque de donner quelques frissons à certains.

À lire également OD se dévoile un peu plus à travers une image intriguante

Mais il a également fait une révélation sur la création de son jeu horrifique. Il a confié avoir eu l'idée il y a plusieurs années et qu'il a commencé à le développer seul dans son coin alors que ses équipes planchaient sur les débuts de Sam Porter Bridges.

Je voulais faire quelque chose de nouveau. Je voulais faire quelque chose de différent. J'avais ce concept d'OD en tête depuis que je travaillais sur Death Stranding, et je le développais seul dans mon coin. Je ne peux pas révéler beaucoup de détails, mais c'est quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant.

Une vision unique et une promesse : du jamais vu

Savoir que ce concept existe depuis de si nombreuses années et qu'Hideo Kojima travaille dessus depuis tout ce temps est révélateur de l'ambition placée dans OD. Malgré tout, le maître est inquiet car il pense que sa vision de la peur poussée à l'extrême ne plaira pas à tout le monde. Le titre proposera également un gameplay novateur mais encore très secret.

Ces révélations ne font qu'augmenter l'impatience des admirateurs du réalisateur. Rappelons qu'OD n'a toujours pas de date de sortie à l'heure actuelle. Alors amateurs de terreur, il va falloir être patient…