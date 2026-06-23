OD recalé par de nombreux éditeurs à cause de son concept complètement fou

Sur le papier, OD remplissait toutes les cases pour plaire aux éditeurs de jeux. Mais malgré le nom d'Hideo Kojima, tous ont refusé le projet à l'exception d'Xbox et ce pour une raison loufoque.

Quand un grand nom vient frapper à votre porte pour vous proposer une idée, il est très rare de voir celle-ci être recalée. Cela vaut à la fois pour le monde du cinéma, mais aussi pour celui du jeu vidéo. En voyant des jeux comme Metal Gear Solid ou Death Stranding, il semble impensable de refuser d'éditer un nouveau jeu signé Hideo Kojima. Pourtant, c'est le scénario improbable auquel le réalisateur a été confronté avec OD.

OD : une idée considérée trop « folle » pour de nombreux éditeurs

Lors d'un entretien accordé à Entertainment Weekly, Hideo Kojima a été interrogé sur son jeu d'horreur qui sera une exclusivité Xbox. Tout au long de l'échange, il rappelle qu'OD est un jeu différent, qui proposera quelque chose de totalement nouveau quitte à diviser les joueurs.

S'il a vocation à faire peur, il semble que son concept et son gameplay (encore très mystérieux à l'heure actuelle) aient effrayé les éditeurs. Hideo Kojima explique d'ailleurs qu'Xbox et Phil Spencer, toujours directeur de la branche gaming à l'époque, ont été les seuls à croire en ce projet et à accepter de l'éditer.

J'ai présenté le projet à de nombreuses personnes, aussi bien à de grandes entreprises qu'à des sociétés en plein essor. Toutes ont dit la même chose : que j'étais fou, qu'elles ne comprenaient pas le concept et qu'elles ne seraient pas capables de le réaliser.

Phil Spencer, le seul à avoir cru et compris le projet d'Hideo Kojima

Quand Hideo Kojima a présenté le projet à Phil Spencer, ce dernier a compris ce que le réalisateur voulait créer avec OD. Il aurait alors donné son feu vert. Même s'il ne travaille plus pour Xbox à l'heure actuelle, Asha Sharma, la nouvelle responsable de la branche, saisit elle aussi la nature de ce projet très ambitieux.

Pour conclure, le réalisateur a ajouté que « Je veux aller au-delà des limites de l'effroi atteintes par les autres jeux. C'est un jeu solo et je veux le rendre aussi effrayant que possible. »