OD se dévoile un peu plus à travers une image intriguante

OD, le jeu d'horreur imaginé par Hideo Kojima, refait parler de lui. Le maître a partagé une nouvelle image de son projet horrifique et la communauté y voit de plus en plus une version bis d'un certain PT.

Hideo Kojima aime prendre sa communauté par surprise. S'il travaille actuellement sur deux projets très différents, le réalisateur vient de donner quelques discrètes précisions sur OD, l'un de ses projets les plus énigmatiques.

L'information la plus intéressante pour beaucoup est la mise en ligne d'une image du jeu, montrant un couloir vide. Mais celle-ci a suffi pour réveiller un souvenir mémorable à certains.

Un couloir étrangement familier

Depuis la révélation du projet, Hideo Kojima ne cesse de répéter qu'il crée quelque chose de « totalement différent » et d'« avant-gardiste ». Cependant, la découverte de cette nouvelle image publiée dans Entertainment Weekly a rapidement été comparée à PT. Derrière ces deux lettres se cachent simplement les mots « Playable Teaser » et les seules images connues de Silent Hills, un titre originellement confié au maître avant de stopper sa collaboration avec Konami.

Le couloir en question, assez lugubre, comporte des murs d'un jaune terne qui évoquent les backrooms. Une seule lumière éclaire cette longue pièce dans laquelle il est possible de voir 3 portes, dont une grande ouverte tout au bout de ce tunnel intimidant. Enfin, sous la suspension lumineuse, nous pouvons voir un ancien poste de télévision. Même s'il existe quelques différences, beaucoup y ont vu un clin d'œil au poste de radio de PT.

OD, un jeu toujours auréolé de mystère et de volonté de nous terroriser

L'image du couloir continue d'alimenter le mystère autour d'OD. Rappelons qu'à l'heure actuelle, seulement deux bande-annonces ont été partagées, dont une montrant un étrange rituel avec des bougies, un œil de papier ainsi qu'une tête de cire fondant en laissant apparaître du sang. Le titre prévoit d'explorer diverses formes de peur dans le but de provoquer une véritable « overdose » d'horreur.

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Pour l'heure, le titre ne possède pas de date de sortie, mais il devrait être disponible exclusivement sur PC et consoles Xbox Series.