Hideo Kojima dément formellement avoir été approché pour développer un jeu Matrix



le 29 octobre 2025 à 16h13 Publié par Corentin Rimbert le 29 octobre 2025 à 16h13

Après une rumeur relayée par un ancien cadre de Konami, Hideo Kojima a tenu à rétablir la vérité, les sœurs Wachowski ne lui ont jamais demandé de créer un jeu Matrix. Le créateur de Metal Gear s'est dit « surpris » d'apprendre une telle histoire.