Hideo Kojima dément formellement avoir été approché pour développer un jeu Matrix

Après une rumeur relayée par un ancien cadre de Konami, Hideo Kojima a tenu à rétablir la vérité, les sœurs Wachowski ne lui ont jamais demandé de créer un jeu Matrix. Le créateur de Metal Gear s'est dit « surpris » d'apprendre une telle histoire.
La légende du jeu vidéo Hideo Kojima a pris la parole sur les réseaux sociaux après qu'une rumeur a refait surface, affirmant que les sœurs Lana et Lilly Wachowski lui auraient proposé de développer un jeu basé sur l'univers de Matrix
. L'information provenait d'un ancien vice-président de Konami, Christopher Bergstresser
, qui affirmait que le projet aurait été refusé par l'éditeur japonais à la fin des années 1990.
Une rumeur née d'un ancien cadre de Konami
Dans une récente interview, Christopher Bergstresser a expliqué que les Wachowski étaient de grandes admiratrices du travail d'Hideo Kojima
et qu'elles auraient directement contacté Konami pour lui confier un projet Matrix. Il raconte :
Les Wachowski étaient de grandes fans de Kojima. Elles sont venues au siège de Konami avec leur concept artist et ont dit à Kojima « On aimerait vraiment que tu fasses un jeu Matrix. Ce serait possible ? »
Selon lui, malgré le refus, l'équipe aurait tout de même été invitée à assister à la première du film et à la soirée qui suivait
. Un souvenir qu'il juge marquant, mais que Kojima, de son côté, conteste fermement.
Hideo Kojima rétablit les faits
Dans un long message publié sur X
(anciennement Twitter), Hideo Kojima a démenti catégoriquement cette version. Le créateur japonais a précisé qu'il entretenait effectivement des échanges amicaux avec les sœurs Wachowski à l'époque, mais qu'aucun projet Matrix n'avait jamais été évoqué
.
J'ai été surpris d'apprendre sur les réseaux sociaux que les sœurs Wachowski m'avaient « proposé un projet de jeu Matrix ! » en 1999. Pendant ces 26 ans, personne ne m'avait jamais parlé d'un tel échange.
L'intéressé raconte également avoir rencontré les réalisatrices à plusieurs reprises lors de leur venue au Japon pour la promotion du film, en compagnie du superviseur des effets visuels John Gaeta. Il précise avoir assisté à la projection et à la soirée de lancement, mais affirme que « jamais il n'a été question d'un tel projet
».
Un timing qui aurait pu coller
Dans son message, Hideo Kojima reconnaît que, sur le plan du calendrier, une telle proposition aurait été envisageable. En 1999, il travaillait déjà sur Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty, mais estime qu'il aurait pu en discuter si l'offre lui avait réellement été faite :
À cette époque, j'étais déjà extrêmement occupé par Metal Gear Solid 2, mais si quelqu'un me l'avait proposée, on aurait peut-être pu en discuter et trouver un arrangement.
Aujourd'hui, Hideo Kojima se consacre à plusieurs projets
, dont OD
, un jeu d'horreur développé en partenariat avec Xbox Game Studios. Présenté en décembre dernier, le titre mettra en scène Sophia Lillis
(Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves), Udo Kier
(Hunters) et Hunter Schafer
(Euphoria). Son trailer montre une atmosphère inquiétante, marquée par une tension rappelant le défunt projet P.T.
. En parallèle, il travaille aussi sur Physint
, un jeu futuriste qui sortira dans plusieurs années.
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