OD : Kojima veut « scanner un fantôme » pour son jeu d'horreur

Après avoir présenté son nouveau jeu d'horreur, Hideo Kojima a parlé de son ambition de scanner un fantôme pour OD.

Hideo Kojima veut scanner un fantôme pour OD

Je veux scanner un fantôme pour la première fois et recevoir un prix pour ça.

"I want to scan a ghost for the first time and I want to get an award for that" https://t.co/2nCQBu6y9o — GamesRadar+ (@GamesRadar) September 23, 2025

OD, entre hyperréalisme et terreur psychologique

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Visionnaire, Hideo Kojima ne cesse d'étonner les joueurs et les joueuses, à travers ses différentes productions vidéoludiques. D'ailleurs,En effet, très peu de temps après avoir présenté le nouveau trailer du jeu OD, lors d'un livestream des 10 ans de Kojima Productions,D'ailleurs, pour cela, le créateur entend bien parcourir le monde et se rendre dans des endroits jugés effrayants : « Pour OD, je veux parcourir le monde entier, tous les endroits qui font peur ». Une démarche créative qui peut étonner.La nouvelle bande-annonce d', qui dure un peu plus de trois minutes, met en avant un personnage interprété par Sophia Lillis (Ça : Chapitre 1, Donjons & Dragons : L'Honneur des voleurs), seule dans une pièce, tentant d'allumer des bougies alors que l'angoisse monte progressivement. Kojima précise que cette scène a été conçue à partir de scans d'un lieu réel, et que cette approche sera multipliée dans le jeu.Entre hyperréalisme technologique et obsession pour le paranormal,. Ce qui n'est pas si étonnant venant de la part d'Hideo Kojima.Rappelons quene possède pas de date de sortie précise, à l'heure actuelle. Le titre pourrait potentiellement sortir en 2026, ou après, et ce, sur PC ainsi que sur Xbox Series, a minima. Nul doute que nous en saurons plus à propos de ce nouveau jeu d'horreur signé Kojima dans les mois à venir.