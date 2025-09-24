OD : Kojima veut « scanner un fantôme » pour son jeu d'horreur

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 septembre 2025 à 17h10
Après avoir présenté son nouveau jeu d'horreur, Hideo Kojima a parlé de son ambition de scanner un fantôme pour OD.
OD : Kojima veut « scanner un fantôme » pour son jeu d'horreur
Visionnaire, Hideo Kojima ne cesse d'étonner les joueurs et les joueuses, à travers ses différentes productions vidéoludiques. D'ailleurs, le créateur a dévoilé un nouveau souhait étonnant pour son prochain jeu d'horreur, OD, soit de scanner un fantôme.

Hideo Kojima veut scanner un fantôme pour OD

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En effet, très peu de temps après avoir présenté le nouveau trailer du jeu OD, lors d'un livestream des 10 ans de Kojima Productions, Hideo Kojima a exprimé l'un de ses désirs, qui se veut quelque peu insolite
Je veux scanner un fantôme pour la première fois et recevoir un prix pour ça.
D'ailleurs, pour cela, le créateur entend bien parcourir le monde et se rendre dans des endroits jugés effrayants : « Pour OD, je veux parcourir le monde entier, tous les endroits qui font peur ». Une démarche créative qui peut étonner.

OD, entre hyperréalisme et terreur psychologique

od-personnage
La nouvelle bande-annonce d'OD, qui dure un peu plus de trois minutes, met en avant un personnage interprété par Sophia Lillis (Ça : Chapitre 1, Donjons & Dragons : L'Honneur des voleurs), seule dans une pièce, tentant d'allumer des bougies alors que l'angoisse monte progressivement. Kojima précise que cette scène a été conçue à partir de scans d'un lieu réel, et que cette approche sera multipliée dans le jeu.

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Miniature vidéo

Rappelons que OD ne possède pas de date de sortie précise, à l'heure actuelle. Le titre pourrait potentiellement sortir en 2026, ou après, et ce, sur PC ainsi que sur Xbox Series, a minima. Nul doute que nous en saurons plus à propos de ce nouveau jeu d'horreur signé Kojima dans les mois à venir.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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