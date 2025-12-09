OD : Hideo Kojima ignore si sa vision va plaire au public

Délaissant l'infiltration pour l'horreur, OD est un projet ambitieux pour Hideo Kojima. Le maître a d'ailleurs confié que le jeu ne plaira pas à tout le monde et qu'il ignore si sa vision pourra être concrétisée.

Avec Physint, OD est l'un des projets actuellement en cours de développement dans les locaux de Kojima Productions. Mais si le premier sera un jeu d'infiltration dans la veine de ceux déjà réalisés par le maitre, le second sera un jeu d'horreur. Loin des titres auxquels Hideo Kojima a habitué ses adeptes, ce virage inquiète d'ailleurs le réalisateur.





L'ambition d'Hideo Kojima : « changer le modèle » du jeu d'horreur avec OD



Interrogé par le média japonais Ananweb, Hideo Kojima a partagé quelques détails sur les premiers mois de développement d'OD et sur sa vision pour le titre. Il compte proposer avec OD une expérience différente de celle habituellement offerte par les jeux d'horreur en s'attaquant au modèle du genre. Cependant, son idée peut être complexe à réaliser et il ignore à l'heure actuelle si sa vision sera présente dans la version finale du jeu.

Je ne peux pas encore dire exactement ce que c'est, ni même si cela va fonctionner. Nous avons créé des jeux d'infiltration et des jeux de livraison qui n'étaient semblables à rien auparavant, mais en termes de systèmes, ils étaient similaires à d'autres jeux. Cette fois, nous essayons de changer le modèle depuis la base, donc cela devrait être assez difficile.

Un jeu d'horreur qui va diviser les joueurs, mais qui comporte déjà quelques indices



Au cours du même échange, Hideo Kojima déclare qu'OD ne plaira pas à tous les joueurs et redoute même un échec commercial. Cependant, Death Stranding avait également divisé les joueurs lors de ses premières présentations et il a rapidement conquis les faveurs du public. OD pourrait donc connaître le même succès, même s'il ne possède pas encore de date de sortie.



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Si sa première bande-annonce contient les seules images connues du titre à l'heure où ces lignes sont rédigées, le réalisateur a fait une petite confidence. Il a indiqué que celle-ci contenait. De quoi donner envie à certains de déchiffrer les messages cachés par le maître dans ce trailer…