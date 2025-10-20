Sean Murray sème la panique chez les fans de No Man's Sky avec un mystérieux teaser

Après la mise à jour Voyagers, le créateur de No Man's Sky, Sean Murray, a publié un simple émoji en forme de porte sur X. Un message énigmatique qui affole déjà les fans, persuadés qu'une nouvelle mise à jour massive arrivera le 22 octobre.

Un émoji qui fait beaucoup parler

🚪 — Sean Murray (@NoMansSky) October 17, 2025

Le clin d'œil à Light No Fire ?

Les fans de No Man's Sky en ébullition

Une annonce prévue pour le 22 octobre ?

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, une mise à jour colossale qui a repensé en profondeur le gameplay et introduit une nouvelle classe de vaisseaux. Pourtant, le créateur du jeu,, semble déjà prêt à relancer la machine.(ex-Twitter) a suffi à plonger les joueurs dans une frénésie d'interprétations. Et connaissant l'historique du fondateur de Hello Games, les spéculations ne sont probablement pas vaines.Sean Murray est connu pour sa communication minimaliste mais redoutablement efficace. Lorsqu'il ne partage pas des captures d'écran de No Man's Sky, il tease généralement les grandes mises à jour du jeu à travers des messages codés.Cette fois,. En apparence anodin, ce message a immédiatement déclenché une avalanche de théories. Certains y voient un. D'autres pensent qu'il s'agit d'une allusion musicale.Une théorie populaire avance que cette porte ferait référence au titre Light My Fire du groupe The Doors. Un jeu de mots qui, selon plusieurs fans, ferait écho au prochain projet de Hello Games :Ce jeu, annoncé comme une aventure en monde ouvert d'ampleur planétaire, reste encore très mystérieux, mais est pourtant l'un des plus attendus de ces prochaines années. Les joueurs espèrent que Sean Murray prépare enfin uneDepuis la publication du message, les réactions affluent sur les réseaux. Certains fans tentent d'analyser chaque détail, d'autres se contentent de savourer le suspense. Comme le résume un joueur, « Sean est la seule personne capable de secouer toute une communauté avec un seul émoji », et ce, à chaque fois.Ce n'est pas la première fois que le créateur joue avec la curiosité des joueurs. Par le passé, ses publications les plus énigmatiquesS'il s'agit d'un teasing pour une mise à jour, celle-ci pourrait être publiée ce mercredi 22 octobre 2025, étant donné que Hello Games publie ses mises à jour un mercredi. Sinon, il faudra continuer à faire preuve de patience et voir ce que le studio nous réserve, encore une fois.reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :