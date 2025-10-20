Sean Murray sème la panique chez les fans de No Man's Sky avec un mystérieux teaser

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 octobre 2025 à 17h26
Après la mise à jour Voyagers, le créateur de No Man's Sky, Sean Murray, a publié un simple émoji en forme de porte sur X. Un message énigmatique qui affole déjà les fans, persuadés qu'une nouvelle mise à jour massive arrivera le 22 octobre.
Sean Murray sème la panique chez les fans de No Man's Sky avec un mystérieux teaser
La communauté de No Man's Sky n'a pas eu le temps de souffler après l'arrivée de Voyagers, une mise à jour colossale qui a repensé en profondeur le gameplay et introduit une nouvelle classe de vaisseaux. Pourtant, le créateur du jeu, Sean Murray, semble déjà prêt à relancer la machine. Un simple émoji de porte publié sur son compte X (ex-Twitter) a suffi à plonger les joueurs dans une frénésie d'interprétations. Et connaissant l'historique du fondateur de Hello Games, les spéculations ne sont probablement pas vaines.

Un émoji qui fait beaucoup parler

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Sean Murray est connu pour sa communication minimaliste mais redoutablement efficace. Lorsqu'il ne partage pas des captures d'écran de No Man's Sky, il tease généralement les grandes mises à jour du jeu à travers des messages codés.
Cette fois, c'est un simple émoji de porte qui a enflammé la communauté. En apparence anodin, ce message a immédiatement déclenché une avalanche de théories. Certains y voient un indice sur un futur contenu lié aux portails ou à de nouvelles dimensions dans No Man's Sky. D'autres pensent qu'il s'agit d'une allusion musicale.

Le clin d'œil à Light No Fire ?

Une théorie populaire avance que cette porte ferait référence au titre Light My Fire du groupe The Doors. Un jeu de mots qui, selon plusieurs fans, ferait écho au prochain projet de Hello Games : Light No Fire.

Ce jeu, annoncé comme une aventure en monde ouvert d'ampleur planétaire, reste encore très mystérieux, mais est pourtant l'un des plus attendus de ces prochaines années. Les joueurs espèrent que Sean Murray prépare enfin une annonce, en nous dévoilant de nouvelles choses, lui qui a été si discret depuis sa révélation

Miniature vidéo

Les fans de No Man's Sky en ébullition

Depuis la publication du message, les réactions affluent sur les réseaux. Certains fans tentent d'analyser chaque détail, d'autres se contentent de savourer le suspense. Comme le résume un joueur, « Sean est la seule personne capable de secouer toute une communauté avec un seul émoji », et ce, à chaque fois.

Ce n'est pas la première fois que le créateur joue avec la curiosité des joueurs. Par le passé, ses publications les plus énigmatiques ont systématiquement précédé des mises à jour majeures ou des annonces importantes.

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Une annonce prévue pour le 22 octobre ?

S'il s'agit d'un teasing pour une mise à jour, celle-ci pourrait être publiée ce mercredi 22 octobre 2025, étant donné que Hello Games publie ses mises à jour un mercredi. Sinon, il faudra continuer à faire preuve de patience et voir ce que le studio nous réserve, encore une fois.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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