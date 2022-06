No Man's Sky : Une date de sortie pour la version Nintendo Switch

Sur cette petite console portable, No Man's Sky semble complètement naturel et aussi totalement improbable [...] No Man's Sky est construit à partir d'un système procédural, ce qui signifie que la console génère tout ce que vous voyez. Cela rend tellement difficile d'apporter le jeu sur une console comme la Nintendo Switch, mais je pense que cette équipe ne semble jamais plus heureuse que lorsqu'elle essaie de réaliser des choses presque impossibles

PC Édition Standard → 15,79 € au lieu de 54,99 €, soit 71 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 24,99 € au lieu de 49,99 €, soit 50 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le titre du studio Hello Games,, fait toujours autant parler de lui. Sorti tout d'abord sur PC et PlayStation en 2016, le soft est arrivé ensuite sur Xbox en 2018. Très apprécié par les joueurs, No Man's Sky est, désormais, sur le point de débarquer sur Nintendo Switch.Pour rappel, lors du Nintendo Direct du 9 février de cette année, Hello Games avait annoncé que le portage de No Man's Sky sur la console hybride de Nintendo allait, prochainement, arriver. À ce moment-là, les développeurs avaient simplement dit que celui-ci arriverait au cours de l'été, mais ils n'avaient pas donné de date de sortie précise.Or, celle-ci est désormais connue : le portage prend un peu de retard puisqueLa version digitale sera disponible via le Nintendo eShop, alors que les revendeurs traditionnels vendront l'édition physique. Remarquons, d'ailleurs, que celles-ci comprennent le jeu de base ainsi que toutes les nouveautés apportées via les précédentes mises à jour.Concernant le portage du titre sur Nintendo Switch, Sean Murray, le cofondateur du studio, s'est exprimé et a déclaré :Ainsi, dès le mois d'octobre, les joueurs et les joueuses, sévissant sur Switch, pourront profiter de l'aventure de science-fiction, et de type bac à sable, développée par le studio Hello Games.En attendant le 7 octobre prochain, vous pouvez acquérirtout en faisant des économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, vous le proposant à moindre coût :