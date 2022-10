No Man's Sky : Une date de sortie pour la mise à jour 4.0

PC Édition Standard → 15,49 € au lieu de 54,99 €, soit 72 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 24,99 € au lieu de 49,99 €, soit 50 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, développé par Hello Games, est tout d'abord arrivé sur PS4 et PC, avant de s'offrir un portage Xbox One en 2018. Il y a deux ans, les versions PS5 et Xbox Series du titre sont sorties. Mais ce n'est pas tout. En effet,. La date de sortie de ce portage étant fixé au 7 octobre.À cette date, les développeurs de chez Hello Games ont également prévu de déployer, et ce sur toutes les plateformes de jeu. Si le patch notes complet n'a pas encore été dévoilé, quelques informations concernantsont d'ores et déjà connues. En effet, Sean Murray s'est récemment entretenu avec les journalistes de PCGamer , à ce sujet.Le fondateur du studio a ainsi indiqué que ce patch introduira, nommé en anglais « relaxed mode », via lequel les joueurs pourront profiter de la dimension sandbox du titre, sans avoir à trop se concentrer et se préoccuper de l'aspect survie. Par ailleurs,. De plus, les développeurs ontafin de proposer encore plus de challenge : « Avec le temps, à mesure de votre progression et gain en niveau, le jeu n'est plus aussi difficile, du coup nous avons retravaillé cela et augmenté [la difficulté de] la dimension survie », explique Sean Murray. Finalement, la mise à jour 4.0 devrait permettre à chacun de paramétrer son expérience de jeu comme il le souhaite grâce à dePour rappel, la mise à jour 4.0 arrive donc le 7 octobre prochain sur No Man's Sky, soit le jour de sortie de la version Nintendo Switch. Remarquons également qu'une édition physique du soft, pour PS5, doit se rendre disponible à cette même date.Si vous êtes intéressé par No Man's Sky, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vos propose de faire des économies sur certaines versions du titre et sur des cartes PSN :