No Man's Sky arrive en version physique sur PS5

La version physique PS5 comprendra un disque remasterisé comprenant les 20 mises à jour, ce qui est un moyen idéal pour les joueurs de se lancer sur le jeu. C'est la première fois depuis la mise à jour Beyond, déployée en 2019, que vous pourrez acheter une copie de No Man's Sky, dans les magasins. La boîte de cette version « contient les sept mises à jour majeures ». Le fait que nous soyons sur le point de lancer notre 20ème mise à jour gratuite nous rappelle à quel point nous avons été occupés ces trois dernières années !

PC Édition Standard → 15,79 € au lieu de 54,99 €, soit 71 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 24,99 € au lieu de 49,99 €, soit 50 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis 2016 sur PC et PlayStation, puis en 2018 sur consoles Xbox, No Man's Sky est actuellement au cœur de l'actualité vidéoludique. En effet, nous avons récemment appris que le titre du studio Hello Games arrive prochainement, soit au début du mois d'octobre, sur Nintendo Switch . Ce portage, plutôt attendu, sera disponible en version physique et en numérique.Par la même occasion, Hello Games a également indiqué que le. Jusqu'à présent, les joueurs et les joueuses pouvaient profiter de la version numérique de No Man's Sky, sur la dernière console de Sony. Or, à partir du, il sera possible de se procurer. En ce qui concerne le contenu de cette version, Sean Murray, le cofondateur du studio, a déclaré :Ainsi, dès le 7 octobre prochain, les joueurs et les joueuses le désirant pourront se procurer. Celle-ci sera, très certainement, disponible auprès des revendeurs traditionnels et sur les sites internet de vente. Pour le moment, nous ne connaissons pas le tarif de cette édition.En attendant le mois d'octobre, vous pouvez acquérirtout en faisant des économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, vous le proposant à moindre coût :