No Man's Sky se dote d'une petite mise à jour pour Halloween

Après le déploiement de la mise à jour Origins durant le mois de septembre, laquelle a ajouté moult choses et permis à quelques joueurs de redécouvrir le jeu d'exploration spatiale,. Rien de très important au programme pour cette fois, mais les joueurs pourront tout de mêmeSi les créatures qui se cachent à l'intérieur de ces cargos sont plus que jamais dangereuses, dans une ambiance encore plus angoissante,Pour cela, il faudra se rendre dans une station spatiale et trouver le ferrailleur, qui se fera une joie de vous échanger ce métal contre. Quelques stickers pourront aussi être récupérés, toujours dans le thème d'Halloween.Finalement, en plus des traditionnelles corrections de problèmes et quelques équilibrages,. En effet, une autre mise à jour semble se préparer selon les mots de Sean Murray, qui promet de nous en dire plus « très bientôt ».est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One.