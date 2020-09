Tous les détails de No Man's Sky Origins, patch 3.0

Amélioration drastique du rendu visuel des nuages.

Ajouts d'étoiles à l'univers

Multitude de nouvelles créatures exotiques.

Certains systèmes inexplorés peuvent contenir des planètes peuplées de formes de vie cybernétiques rares.

La diversité de la vie des insectes et des oiseaux volants a été accrue.

De nouveaux événements météorologiques et atmosphériques ont été ajoutés.

Les planètes peuvent connaître des étoiles filantes et des averses de météores. Les pluies de météores lointaines sont magnifiques, mais il est conseillé d'éviter de se tenir sur le lieu de l'impact.

Certains mondes aux températures extrêmes peuvent connaître des tempêtes de feu, où la surface même de la planète peut s'enflammer.

Des bâtiments abandonnés peuvent être trouvés sur des planètes auparavant vides.

Les vers colossaux peuvent désormais être croisés sur certaines planètes.

Les navires marchands se posent désormais occasionnellement à la surface de la planète.

Amélioration visuelle drastique de l'interface

Amélioration du mode photo

Nombreuses autres améliorations mineures/correction de problèmes.

Sean Murray et Hello Games font du beau travail surdepuis de longs mois. Toutefois, même si les joueurs ont été heureux de voir l'évolution du jeu d'exploration, le studio avait annoncé que des nouveautés continueraient d'être implantées avec le temps, pour améliorer, encore et toujours,En cette fin de mois de septembre, la communauté peut découvrir. Au programme donc, des nouvelles planètes, « des milliards » selon le studio, puisque toutes les planètes seront dorénavant uniques. Ces dernières se trouvent dans la plupart des systèmes stellaires et proposeront des terrains plus variés avec par exemple des montagnes pouvant être quatre fois plus grandes que celles actuellement disponibles.De plus, le rendu du terrain a été amélioré, alors que la diversité des couleurs et de l'éclairage est augmentée. Les joueurs pourront découvrir de nouvelles plantes et roches, mais aussi des objets types ajoutés pour certaines planètes. Finalement, pour finir sur ce point, les planètes brûlées ont une chance de devenir volcaniques, les planètes luxuriantes peuvent devenir des marais ou des marécages et chacune des planètes présentent dans le jeu pourra être infestée par des excroissances extraterrestres bizarres.Ce n'est cependant pas tout en matière de nouveauté et amélioration, voici ce qu'il faut retenir de laSi vous souhaitez découvrir l'entièreté du très long patch note, rendez-vous sur le site officiel (en anglais). Vous pouvez également découvrir certaines de ces nouveautés directement en vidéo :Si à la lecture de cette mise à jour vous souhaitez tenter l'expérience No Man's Sky , sachez que notre partenaire